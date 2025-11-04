SAMSUNG三摺疊手機完成登記！展開9.96吋屏幕 首批在這地區發售
撰文：Mobile Magazine
根據藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）最新公佈的認證資料，SAMSUNG旗下三款Z Tri-Fold（暫定名）三摺疊手機已完成認證程序，標誌著這款備受期待的創新摺疊裝置即將正式進軍市場。
根據Bluetooth SIG認證資料顯示，通過認證的型號包括專為韓國市場設計的SM-D639N、中國版SM-D6390、美國運營商鎖定版SM-D639U、美國解鎖版SM-D639U1，以及國際版SM-D639B 與雙卡國際版SM-D639B/DS，設備代號統一標示為Q7M。認證文件明確顯示，所有型號均支援藍牙5.3技術，具備當前最先進的無線連接能力。
儘管認證範圍涵蓋多個地區版本，但市場分析師指出，這款產品的首發策略將採取精選市場模式，初步僅在韓國、中國、美國與阿聯酋等重點市場推出，同時中國台灣與新加坡等地也有望列入首批上市名單。至於全球大規模鋪貨計畫，業內人士預估最快要到2026年後才會實現。
從先前流出的規格資訊來看，SAMSUNG Z Tri-Fold將採用獨特的三摺疊設計，完全展開時螢幕尺寸將達到約9.96吋，摺疊後則能維持傳統手機的便攜尺寸。整機重量控制在298g左右，配備USB-C接口並支援25W有線充電，同時內建NFC功能。目前已知的顏色選項包含經典黑色，預估售價約落在300萬韓元（折合約1.6萬港元）。
SAMSUNG 擺脫「擠牙膏」污名? Galaxy S26 系列傳聞規格曝光!
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】