豐澤﹑電器幫雙11優惠合集　$11搶電飯煲　$1,111搶曲面電競螢幕

全年最大的優惠活動「雙十一」即將開始，各大的電器店一早推出了提前優惠，而11.11 當日更是有最大的折扣活動。豐澤將在雙11一日限定，推出熱賣產品開搶活動，低至$11，$11、$111及$1,111超抵價。以下將集合分享豐澤和電器幫的雙十一優惠活動。



11.11限定搶購活動

豐澤將在11月11日早上10點準時開放，一日限定有大量熱門產品以超筍價$11、$111及$1,111搶購，每款產品限量2～3個名額，記得較定鬧鐘入手心水好物！

$11專區推介：Stanley 30oz 冒險系列真空保溫吸管隨手杯 (原價$610)

$111專區推介：Laifen SE 2風筒 (原價$749)

$1,111專區推介：Medicube Age-R Booster Pro 6合1美容儀 (原價$3,700)、Technics EAH-AZ100降噪耳機 (原價$2,380)



除此以外，由即日起豐澤每日推出10件指定產品，於每天早上10點揭曉，並以秒殺價讓各位限量開搶，包括：DYSON Airstrait 二合一吹風直髮器、Insta360 X5 8K 全景運動相機、GARMIN Instinct 3 智能手錶等。

電器幫由即日起至11月11日期間，每日會有一款產品以低至$11發售，折扣高達1折。每日1款快閃產品，總共11件；每日會在3個時間段（11am、1pm、11pm）開賣；每個時段3個名額，每款產品共9個名額。