Elon Musk預測AI將影響人類就業　未來「黃金職業」竟都與這有關

最近，馬斯克（Elon Musk）做客Joe Rogan播客，進行了一場長達3小時的深度對談。訪談中，他對未來職業進行了預測——所有在電腦前處理的工作，很快會被AI取代。



馬斯克表示，AI會像閃電一樣搶走所有數字化的工作，就像當年的數字計算機取代人工計算一樣。

最終，人工智能可以大幅提高那些用雙手做事的人的生產力，比如焊接、電氣工作、管道施工，任何涉及「移動原子」的事情，比如做飯、種地、實際體力勞動，這些工作會存在得更久。

但任何「數字化」的工作，比如坐在電腦前處理電子郵件、編寫報告這些，AI會像閃電一樣迅速接管。此外，手機將不再是運行操作系統、安裝App的終端，而只是一個播放屏幕和音頻的邊緣節點設備。

應用程序將徹底消失，所有交互由AI即時生成、預測與完成。用戶所看到和聽到的音樂、視頻，幾乎全部由AI生成。

值得一提的是，微軟此前發布《生成式AI對職業的影響》報告指出，白領族群因工作內容與AI高度重疊，所受影響程度遠高於藍領勞動者，並進一步列出目前最不容易受AI影響的10大職業：

1. 抽血師

2. 護理師助理

3. 危險品清除工人

4. 油漆工、泥水匠

5. 遺體防腐師

6. 工廠系統操作員

7. 口腔頜面外科醫生

8. 汽車玻璃安裝和維修人員

9. 船舶工程師

10. 輪胎修理工



未來工作領域專家Ravin Jesuthasan指出，AI已深刻改變白領工作價值，許多原本附加價值高的技能正在快速貶值。

他也觀察到，藍領工作在近年大幅轉型，許多職位因技術門檻提升，不僅待遇變高，吸引力也增加，過去被認為又苦又累的工作，如今反而可能成為穩定且具未來性的「黃金職業」。

