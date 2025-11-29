「Animes-Pro Festival 2025」(簡稱APF) 玩具展+開倉特賣活動今年11月28日至30日將再次於荔枝角 D2 Place 盛大舉行！

今屆活動結合「第二屆精品代理品牌聯展」及「第八回精品玩具感謝祭」，集合超過30間來自日本、香港及中國內地的頂尖玩具品牌，展場總面積逾18,000平方呎，同期「樓上開倉」將有過千款玩具劈價開售，記得mark定落手機日程表，到時見。01HashTECH 送上直擊報導及現場展品相集。



APF2025玩具展有甚麼必搶會場限定商品？

CCSTOYS EVA貳號機II式 魔裝機神 Cybaster 精靈憑依 ver.(特別版)

今次展覽真的非常值得入場，首先有大量香港本地／中國品牌參加，擺放了很多即將發售、開發中的新產品，當中最吸引記者的，是事前非公開過的CCSTOYS 鐵魄《新世紀福音戰士EVA》EVA貳號機II式合金，它跟已發售的EVA 最終號機屬同一系列，有大量新武器及外加裝甲，APF2025 場內先行預訂$1780（＄500 訂金）CCSTOYS 還在會場發售新色「賽巴斯塔 精靈憑依 ver.(特別版)」及「大魔神凱撒 勇者式樣」

CCSTOYS EVA貳號機II式 APF2025 場內先行預訂$1780（＄500 訂金）

魔裝機神 Cybaster 精靈憑依 ver.(特別版)

其他CCSTOYS新展品

Storm Arena 帶來「APF 2025限定色 1/12 少年街霸 RYU」及「1/12 少年街霸 KEN」，並展出了大量《少年街霸》、《街霸6》、《拳皇KOF》、《刃牙》的新作展品。

Storm 系列公開了很多《少年街霸》、《街霸6》、《拳皇KOF》、《刃牙》的新作展品。

Threezero APF會場限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」

老變迷要留意 Threezero 推出會場限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」接受預購

Threezero APF會場限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」

Threezero APF會場限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」

Good Smile Company 就帶來13款Event限定商品，包括多款限定Nendoroid初音未來。至於Kotobukiya 壽屋則推出「特典版限定福箱」，內容將於現場揭曉。場內2樓加設了一個可以即揀即買新貨的銷售專區，有GoodSmile、SOAP Studio、Storm、壽屋等品牌之產品，全部都可以將實物拿上手，揀過睇過唔好錯過。

可愛代表有 SOAP STUDIO 的「巨型燦子人偶」、「迷你達摩燦子人偶」及「燦子摔角手&怪獸人偶套裝(附限量編號)」。

可愛代表有 SOAP STUDIO 「燦子摔角手&怪獸人偶套裝(附限量編號)」

近年再一次翻Heat的「血腥熊 Gloomy」亦有大量新品，場內還有人咁高吹氣Gloomy可以影相。

Threezero全球限量50件「PREMIUM Ultra Magnus」接受預購

APF2025玩具展有甚麼必影新展品？

二樓The Space @ D2 Place One為主展覽區，參展品牌包括Storm Collectibles、Good Smile Company、Kotobukiya、Square Enix、CCSTOYS、Threezero、SOAP STUDIO、Medicom Toy、海洋堂(KAIYODO)、Moshow Toy、Hiya Toys、Yolopark、Legend Studio、Apex Toys等多個業界重量級廠牌，展示多款品牌原型及最新完成品，並設有限定商品銷售與預訂專區。

7樓超過千款模型玩具開倉，包括$1580買超合金魂六神合體

而七樓THE UPPER STAGE舉辦「精品玩具感謝祭」，以大型開倉形式推出超過一千款特價玩具，之後HashTECH01亦將會提早直擊，敬請留意！

更多開倉貨，請點擊收看：APF2025｜荔枝角D2玩具開倉｜$1590超合金魂六神 RG閃光高達$150

首要推薦目標是$1,580（市價＄1980）超合金50周年版的電鍍玩超合金魂六神合體

APF2025 Animes-Pro Festival 2025 幾時開？邊度開？

日期：2025年11月28日至30日(星期五至日)

地點：荔枝角D2 Place

主展區：The Space @ D2 Place One(2樓)

開倉區：THE UPPER STAGE(7樓)

詳情：https://animes-pro.com/blogs/news/apf2025

【第一回 Animes-Pro Festival 精品代理品牌聯展】 開幕儀式

