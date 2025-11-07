Apple未放棄iPhone Air系列！傳第二代加入雙鏡頭+48MP超廣角鏡頭

iPhone Air 2｜Apple今年推出首款iPhone Air，號稱 Apple 史上最輕薄的iPhone雖以獨特設計吸引市場目光，但銷量表現卻未如預期。可是，Apple並未打算放棄這個新系列，反而已著手開發 iPhone Air 2。新機不僅有望搭載雙鏡頭系統，更有傳聞會導入48MP超廣角鏡頭。



相較於iPhone 17、iPhone 17 Pro等主流款式，iPhone Air以「輕」、「薄」、「簡潔」作為主要賣點，採用全新鋁合金一體化邊框與超薄OLED螢幕，機身厚度僅6.8毫米，重量控制在150克左右。然而，由於首代僅配備單鏡頭相機、缺乏Pro級功能，加上售價與標準版相近，消費者對其定位感到模糊，導致市場反應冷淡。

（設計圖片）

第二代iPhone Air相機升級：雙鏡頭橫置設計

iPhone Air 2 最受矚目的變化，莫過於相機模組的重大升級。根據中國爆料者「Digital Chat Station」在微博上的最新爆料，Apple正內部測試具備雙鏡頭系統的第二代 iPhone Air。這一代將新增一顆 48MP Fusion 超廣角鏡頭，搭配現有的 48MP Fusion 主鏡頭，形成雙鏡頭組合。此舉讓Air的拍攝能力與標準版 iPhone 17 看齊。

值得留意的是，新一代 iPhone Air 不會採用 iPhone 17 那種垂直排列的雙鏡頭設計，而會用橫置相機布局。兩顆鏡頭將並排設置於橫向模組上，並以同色鋁合金邊框收邊，形成更具辨識度的視覺效果。由於這種設計需要額外的空間來容納第二組鏡頭及穩定模組，Apple 工程團隊 reportedly 已重新調整內部結構，壓縮電池與主板之間的距離，同時採用更薄的散熱材料，以維持「Air系列」的輕薄特性。

iPhone Air的淺藍色機身，顏色非常淺，很易看起來像白色機身。

48MP超廣角鏡頭登場 輕機身也能拍出Pro級效果

在硬體規格上，消息指 iPhone Air 2 的主鏡頭仍為 48MP Fusion 感光元件，採用與iPhone 17 相同的四合一像素合成技術，可同時提升低光表現與動態範圍。而新增的48MP 超廣角鏡頭則是本次重點，據悉其採用「Fusion Ultra Wide」設計，支援自動校正邊緣變形、夜拍 HDR 與 4K 60fps 錄影，影像處理將交由 A19 Pro 晶片內建的全新 ISP 負責，並可透過 Apple Intelligence 進行即時影像優化。

hashTECH 實測iPhone Air相機：人像拍攝與雙鏡iPhone效果相若，效果令人滿意。

機身設計與材料：更薄、更堅固、更具辨識度

iPhone Air2 據稱仍以超薄為核心賣點。消息指出，Apple計劃繼續使用鎂鋁合金混合中框，配合新一代玻璃纖維複合背板，以在強度與重量之間取得平衡。機身厚度有望再降至 6.6 毫米，而重量或低於 145 克。新機將首次採用中層散熱層設計，於主板與電池之間嵌入導熱石墨片，藉以解決輕薄機身散熱不足的問題。

顏色方面，Apple可能引入更柔和的配色方案。傳聞中的「霧光銀」、「湖水藍」及「薰衣草紫」將成為主打色，並可能加入特殊鍍膜，配合Liquid Glass介面風格呈現半透明視覺效果，打造獨特的視覺一致性。

分析師郭明錤早前預測，Apple 將於 2026 年下半年同時發布第二代 iPhone Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 及首款摺疊式 iPhone。