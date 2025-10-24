iPhone Air深度評測｜極致輕薄＋續航夠用＋eSIM太方便｜1項缺點

iPhone Air 深度評測｜在追求極致性能的 Pro 系列光環之外，Apple今年帶來了一款截然不同的產品——iPhone Air。官方稱以史上最薄的 iPhone，主打輕巧手感與時尚設計。記者經過一個月的使用 iPhone 17 Pro Max 的同時，亦將這台 iPhone Air 作為日常用機使用了一個月。它並非以頂級規格為賣點，而是在設計美學與日常實用性之間尋找一個精妙的平衡點。這一個月的體驗，正是一場關於「取」與「捨」的深刻探討。



iPhone Air的淺藍色機身，顏色非常淺，很易看起來像白色機身。

iPhone Air 機身超薄

輕巧優雅與失衡手感的矛盾體

將 iPhone Air 拿在手上，第一個感覺無疑是「輕薄」。其僅 5.6 毫米的厚度與極輕的重量，幾乎讓人忘記這是一台擁有 6.5 吋大螢幕的手機。久違的拋光鈦金屬邊框，折射出精緻的光澤，無論是視覺觀感還是握持時的觸感，都散發著一股獨特的優雅氣質。

雖然機身纖薄了很多，但仍保留了Camera Control

然而，這種極致的纖薄也帶來了結構上的妥協。為了將機身做薄，大部分核心組件，包括 A19 Pro 晶片及相機模組，均集中堆疊在機頂的區域。這導致了機身重量分佈不均，「頭重腳輕」的情況頗為嚴重。在橫向持機進行遊戲或觀看影片時，能明顯感受到左右重量的差異；而在單手通話時，重心偏高的機頂更會帶來一種不穩定的感覺，需要格外小心握持，以免手機意外滑落。

機身非常輕巧，手感亦非常出色。

日常流暢，極限下的溫度挑戰

iPhone Air 搭載了與 Pro 系列同源的 A19 Pro 晶片，但為五核心 GPU 版本。在 Antutu 測試中，其跑分約為 200 萬分，而 Geekbench 6 單核及多核成績則分別為 3750 分及 9300 分。數據上雖略遜於 Pro Max，但在實際日常使用中，這種微小的性能差距幾乎無法察覺，無論是滑動介面、開啟應用程式，反應均是同樣流暢。

iPhone Air每日都打機、上FB及基本聯絡之用，電量勉強夠用一日。

遊戲表現方面，以《原神》在高畫質及 120fps 模式下運行，過程依然順暢無阻。不過，由於機身內部空間有限，未能配置 Pro 型號所擁有的 Vapor Chamber 均熱板，其散熱表現便成為了短板。在長時間高強度運作下，機身溫度上升得較為明顯。連續試玩30分鐘《原神》後，機背最熱的位置當然就是鏡頭核心位置，大約42度左右（比很多旗艦機好得多），而機背電池位置則平均36度。機面方面，最熱位置則大約39度，亦都算是可接受水平。

連續試玩30分鐘《原神》後，機面最熱位置大約39度。

連續試玩30分鐘《原神》後，機背最熱位置（鏡頭位）大約42度。

利用Antutu跑分，取得200萬分左右，與iPhone 17相若。

eSIM無卡體驗比想像中更好

為了追求極致纖薄，iPhone Air 毅然捨棄了實體 SIM 卡槽，全面轉向 eSIM。起初或會讓部分用戶感到憂慮，但經過一個月的實際使用，eSIM 帶來的便利性遠超預期。現時本港大部分主流電訊商，均已支援直接在手機上進行 eSIM 轉移。記者實測將舊 iPhone 上的 csl. 及 3HK 實體 SIM 卡，透過系統內的簡易步驟，無痛轉換至新機的 eSIM，整個過程快捷流暢。

直接舊iPhone可以將eSIM直接過落新機

iPhone Air 的一大優勢是能夠儲存多達八張不同的 eSIM，並可同時啟用其中兩張，用家能隨時在設定中切換使用。對於經常需要出國的商務或旅遊人士而言，這項功能極其實用。現今旅遊 eSIM 的價格愈趨實惠，可預先在網上購入多個目的地的數據計劃，抵達後即時切換，省卻了尋找及更換實體 SIM 卡的麻煩，實現了真正的「即買即用」。

單鏡頭人像的驚喜與場景局限

為了成就極致纖薄的機身，iPhone Air 在相機系統上作出了最大的「捨棄」，僅配備了一顆 4800 萬像素的廣角主鏡頭。令人意外的是，即便在缺乏長焦鏡頭輔助下，憑藉 A19 Pro 晶片強大的運算能力，其拍攝的人像照片效果依然出色，背景虛化自然，主體分離精準，甚至比上一代部分雙鏡頭型號更佳。

只有單鏡頭拍攝，無疑是新機最大的缺點。

iPhone Air 試拍

室內人像試拍，人像散景效果非常不錯

2x試拍

花卉試拍

然而，缺少超廣角鏡頭的確限制了它的拍攝場景。對於熱衷於拍攝壯麗風景或在狹小空間進行創作的用戶而言，僅有一顆 24mm 標準鏡頭顯然不足夠。反觀其 1800 萬像素的前置鏡頭則充滿驚喜，得益於全新的方形感光元件及 Center Stage 功能，用戶不僅能在視像通話中始終保持置中，更能在直立持機的狀態下，輕鬆切換拍攝橫向的自拍照片，當有朋友加入合照時，取景框更會自動擴闊，大大增加了自拍的便利性與趣味性。

人像拍攝與雙鏡iPhone效果相若，效果令人滿意。

續航力比預期中更可靠的日常夥伴

纖薄的機身自然意味著電池容量的犧牲。儘管其電量儲備遠不及 iPhone 17 系列，但在過去一個月的實測中，iPhone Air 的續航力比想像中來得可靠。在一個典型的工作日，從早上八時開始，應付日常的社交媒體瀏覽、訊息回覆、少量拍攝及約半小時遊戲，直至晚上七時回到家中，通常仍有約 10% 的剩餘電量。這個表現足以應付非重度的日常使用。若能在日間稍作補充電量，要用足一天至深夜亦非難事。

總結：為特定族群而生的時尚精品

iPhone Air 是一款定位極其鮮明的產品，它並非為追求全能體驗的用家而設計，而是為那些將設計美學、極致輕薄便攜性置於首位的消費者，提供了一個獨特的選擇。它優雅、輕巧，日常性能綽綽有餘，但在手感平衡、散熱、攝影多樣性及極限續航方面作出了明顯的妥協。若你是一位追求生活品味、不常進行高強度手機遊戲、對攝影沒有專業需求的時尚用家，iPhone Air 無疑是一款能突出個性的的手機。反之，若需要更全面的功能與性能，17 Pro或17系列依然是更穩妥的選擇。

如果大家想用iPhone Air作主力機，可能要習慣一下它的續航力、用機習慣及拍攝限制。