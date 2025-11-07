Canon EOS R6 Mark III登場｜7K Open Gate＋40fps高速連拍全片幅

Canon EOS R6 Mark III登場｜Canon 正式公佈推出 EOS R 系統的最新成員——EOS R6 Mark III。這款全新的混合型全片幅無反相機，定位於追求高速度、高精度及高可靠性的進階攝影愛好者與專業內容創作者。R6 Mark III 憑藉其在影像感應器、連拍速度，特別是影片錄製規格上的顯著提升。



3250萬像素感應器與高速連拍性能

EOS R6 Mark III 搭載了一枚全新研發的高速3,250萬像素全片幅 CMOS 感光元件，配合 DIGIC X 處理器，提供了更大的裁切靈活性。標準 ISO 範圍為 100 至 64000，可擴展至 102400。速度是此機的一大亮點。使用電子快門時，最高可實現每秒40張的自動對焦及曝光追蹤高速連拍；機械快門則維持在每秒12張。新機加入了「預先連續拍攝」功能，能記錄按下快門前最多20張影像。受惠於緩衝記憶體提升，在40fps模式下，最大連拍數量據稱可達約330張 JPEG 或約150張 RAW，電子快門速度亦提升至 1/16000 秒，有助捕捉決定性瞬間。

Canon EOS R6 Mark III 正式登場，推出日及售價公布

自動對焦系統演算法改良

新機採用 Canon 雙像素 CMOS 自動對焦 II 技術，提供 1053 個自動對焦區域，覆蓋範圍高達 100%，最低亮度可達 EV -6.5。系統應用深度學習科技，支援對人物、動物（狗、貓、鳥、馬）及車輛（賽車、電單車、火車、飛機）的主體辨識及追蹤。另外，R6 Mark III 的演算法經過改良，旨在提升自動對焦穩定性，特別是在追蹤人物及動物時的表現。系統新增「註冊人物優先」功能，允許攝影師預先註冊最多10個人物，以便在多人場景中優先鎖定。

Canon EOS R6 Mark III

影片導入 7K Open Gate 與 RAW 內部錄製

影片功能是 EOS R6 Mark III 最顯著的升級。新機首次在 EOS 全片幅無反相機中支援機內記錄無裁切 7K Open Gate（3:2）30p 12-bit RAW 影片 (6960x4640)，允許後期製作中靈活裁切不同比例的畫面。此外，相機支援機內記錄無裁切 7K DCI 60p 12-bit RAW Light 影片。在 4K 方面，支援高質素的無裁切超取樣 4K DCI/UHD Fine 60p/30p MP4 錄製。慢動作方面，提供了無裁切 4K DCI/UHD 最高 120p MP4（有音訊）以及 2K DCI/FHD 最高 180p MP4 的選項。

+ 2

機身結構、防震與操控性

EOS R6 Mark III 在機身五軸防震系統上採用了新的演算法，官方指可提供高達 8.5 級的防震效果。機身配備 369 萬點 OLED 電子觀景器（最高 120FPS）及 162 萬點多角度 LCD 觸控螢幕。儲存採用 CFexpress 2.0 Type B 及 SDXC (UHS-II) 雙記憶卡插槽。新機亦加入了新的散熱結構，官方測試指可連續拍攝120分鐘或以上的無裁切 4K 30p 影片。機身具備防塵防水滴設計，快門耐用度為50萬次。

EOS R6 Mark III 預計於2025年11月下旬正式發售。建議零售價如下：



EOS R6 Mark III 機身：$19,280

EOS R6 Mark III 連 RF24-105mm F4-7.1 IS STM 鏡頭套裝：$21,680

EOS R6 Mark III 連 RF24-105mm F4L IS USM 鏡頭套裝：$27,480



Canon 聯乘日本宮崎縣 推出高千穗「秘景攝影之旅」

在發布新相機的同時，Canon 亦宣布了一項新合作計劃，將與日本宮崎縣政府及高千穗町攜手，為攝影愛好者提供深度的文化體驗。此項合作將由日本最大旅行社 JTB 舉辦，推出 Canon 用戶專屬的「秘景攝影之旅」，帶領參加者深入探索宮崎縣高千穗的自然景觀。此行程旨在讓用家能運用影像工具，親身體驗日本秘境之美。旅程將安排專業攝影師隨團指導，協助參加者在現場掌握拍攝技巧。行程重點包括被列為日本百大名瀑之一的「高千穗峽」、充滿神話氛圍的「天安河原」，以及可欣賞壯麗日出雲海的「國見之丘」。