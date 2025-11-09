Apple更新官方Trade In價（11月） iPhone 16 Pro Max跌$300
撰文：陳錦洪
iPhone Trade In價 2025 11月｜隨 iPhone 17 系列已推出一個多月，Apple 再次更新了 iPhone 的 Trade In 價，今次更新後，大部份的 iPhone 回收價都回落了，包括 iPhone 16 Pro Max 也跌了 $300。如果正打算換新機的話，建議先參考一下新的官方 Trade In 價，看看是否價位是否合心意。
iPhone 2025 11月 Trade in 價
Apple Trade-in 流程
想在 Apple Trade-in iPhone 的話，只要先在 Apple Store 揀選想入手的產品，再向職員表示想透過 Trade-in 換購，Apple 會現場檢查舊機，並作出估價。而官網上的最高換購估價只能作參考，最終 Trade-in 價由現場估價後確定。
除了可以即時 Trade in 換產品外，亦可以換取 Apple Store 禮品卡，日後再用。 Apple會送上擁有同等價值的禮品卡，以便隨時選購 Apple 產品。