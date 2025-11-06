華為Mate 70 Air發佈　輕薄外還備四鏡頭　另有黑科技配置更吸引

華為Mate 70 Air今天已經正式上架，以「不止於薄」為核心賣點，定價4199元人民幣起。



機身厚度僅6.6mm，重量輕至208g，是華為Mate系列史上最薄直板機型，採用一體化超薄架構。

+ 5

屏幕覆蓋第一代鋼化崑崙玻璃，支援IP68&IP69防塵防水，應對日常跌落、潑濺、灰塵侵入無壓力。

正面配備7英寸華為臨境大屏，解像度2760×1320，支援120Hz自適應刷新率、2160Hz高頻PWM調光，動態峰值亮度4000nits，支援Vivid菁彩顯示技術。

配備對稱立體設計，聲場均衡，帶來沉浸式音效體驗。內置6500mAh高硅大電池，支援66W有線超級快充。

後置紅楓四攝影像系統，包括5000萬像素1/1.3吋超感光大底主攝（F1.8+OIS）、1200萬像素RYYB長焦鏡頭（3倍光變+OIS）、800萬像素超廣角微距鏡頭（F2.2）、150萬像素紅楓原色鏡頭。

色彩還原準確，並且支援個性色卡功能，可以自定各種影像風格。

預裝搭載HarmonyOS 5.1，支援AI隔空傳送、AI雙向通話降噪、碰一碰分享、AI換臉檢測等特色功能。

支援Wi-Fi 7+、北斗衛星圖片消息，無地面信號時可緊急求救。

具體價格如下：

麒麟9020B 12GB+256GB：4199元人民幣

麒麟9020B 12GB+512GB：4699元人民幣

麒麟9020A 16GB+256GB：4699元人民幣

麒麟9020A 16GB+512GB：5199元人民幣



【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】