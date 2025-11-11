快叉真係會傷電？六個月500次充電實測結果：跌電其實另有原因

「快充會加速電池老化」這個說法，網上爭論多年。有用家堅信高功率充電等同高溫高壓，久而久之必然損耗嚴重，但到底影響多大呢？近期YouTube@HTX Studio 進行為期六個月、合共五百次的完整充放電實驗，對比快充與慢充、全循環與區間充電、iPhone 與 Android 的差異，並輔以靜置測試作對照，結果顯示，快充對電池續航力的影響其實有限。



研究團隊挑選六部同型號的 iPhone 12 作測試機，先以精密儀器量度初始可用容量，確保基線一致，再分為快充與慢充兩組，透過自家開發的自動放電軟件將電量由 100% 持續耗至約5%，隨即回充至滿格，如此往返記為一個完整循環。如此操作一共進行五百次，對應一般重度用戶約一年半至兩年的使用量。

在 iPhone 之外，實測亦納入 Android 手機，以同一款機種分別在超高功率（例如 120W）與低功率（如 18W）條件下，重覆同樣的自動化循環。另外，研究人員亦設計另一組流程：把電量由八十放至三十，再以指定功率補回八十，如此往返視作半個循環，從而檢視區間控制對老化曲線的實益。

iPhone 的結果：快充與慢充，差距小得近乎可忽略

當五百次完整循環結束，把所有測試機拆機重新量度容量後，iPhone 組別呈現的結論相當直白：慢充組的容量下降約 11.8%，快充組約 12.3%，兩者相差僅半個百分點。就實際體感而言，這樣的差距極難被察覺。換言之，在可控的溫度與充電管理曲線之下，快充本身並沒有顯著加速化學退化。

Android 的結果：超高功率不等於高損耗

更出乎意料的是 Android 的數據。慢充組的容量下降約 8.8%，快充組約 8.5%，反而還低 0.3%，所謂「快充＝傷電」的等號並不成立。對用家來說，能否在短時間內補回可用電量，與長期健康之間並非必然對立，關鍵在於系統設計是否讓電池長時間處於高溫與高壓的重疊區域。

維持30%~80%電量確有裨益，但效益有限

在相同循環數下，iPhone 以區間方式運作，衰退幅度約少4%；Android 約少2%。這代表維持較低的電壓上限、避免深度放電，確實能讓電池處於更溫和的工作帶，減少固態電解質界面（SEI）層的增厚速度。然而，幅度並沒有想像中巨大。倘若為了這數個百分點而大幅犧牲便利性，對大多數人而言並不划算。更務實的準則是，在不影響生活的前提下，盡量避免長時間壓在百分之百並持續高溫，即可捕捉大部分好處。

真正的兇手：高溫環境與循環總量

實測發現電量大跌的主因有二：其一，循環總量越多，容量遞減越明顯，這是材料疲勞與 SEI 逐步增厚的必然結果。其二，任何行為只要導致電池長時間處於高溫，都會把衰退加速，包括邊玩邊充、在烈日下導航與無線充電盤上長時間維持高功率補能。

最好的充電方式，是不必為充電煩惱

把這場六個月、五百次循環的實測拉回生活現場，答案其實很簡單。快充本身並非電池健康的主要威脅；真正影響壽命的，是累積了多少循環，以及電池在過程中忍受了多少熱。區間充電確有些微幫助，但並不足以為此犧牲便利。