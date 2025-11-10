HONOR稱明年推機器人手機　除是手機還會自己動？集成這三種功能

榮耀終端股份有限公司CEO李健，現身世界網路大會烏鎮峰會，其在大會上表示，明年他們將推出機器人手機。



「明年榮耀將推出集成AI手機、具身智能與高清攝像的Robot Phone（機器人手機）。」李健說道。

榮耀於今年3月啟動「阿爾法戰略」，計劃五年投入100億美元，分三步打造AI終端生態。

之前，榮耀已經展示了他們的機器人手機ROBOT PHONE，並稱這將定義下一代終端新物種，它不僅是AI手機，更是一台移動機器人夥伴和專業攝像機。

它首次將AI大腦、機器人行動力與專業影像深度融合，隱藏式機械臂雲台可以一鍵展開，讓手機從此「會動」，也能實現全自動構圖、目標跟隨與極致防抖。

並且榮耀機器人手機的端側大模型YOYO具備情感感知能力，能主動關懷、推薦內容，並調度全場景生態設備，化身你的個人管家與創意夥伴。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】