HONOR稱明年推機器人手機 除是手機還會自己動？集成這三種功能
撰文：快科技
出版：更新：
榮耀終端股份有限公司CEO李健，現身世界網路大會烏鎮峰會，其在大會上表示，明年他們將推出機器人手機。
「明年榮耀將推出集成AI手機、具身智能與高清攝像的Robot Phone（機器人手機）。」李健說道。
+4
榮耀於今年3月啟動「阿爾法戰略」，計劃五年投入100億美元，分三步打造AI終端生態。
之前，榮耀已經展示了他們的機器人手機ROBOT PHONE，並稱這將定義下一代終端新物種，它不僅是AI手機，更是一台移動機器人夥伴和專業攝像機。
它首次將AI大腦、機器人行動力與專業影像深度融合，隱藏式機械臂雲台可以一鍵展開，讓手機從此「會動」，也能實現全自動構圖、目標跟隨與極致防抖。
並且榮耀機器人手機的端側大模型YOYO具備情感感知能力，能主動關懷、推薦內容，並調度全場景生態設備，化身你的個人管家與創意夥伴。
延伸閲讀：HONOR Magic8跑分破4百萬？2億像素超夜神長焦 價格極具競爭力（點擊連結看全文）
+8
HONOR X9d上手實測｜最強三防機王 3日1充超長續航｜中階㩒玩之選HONOR X9d 登場｜瑞士SGS三防認證＋8300mAh超大電池｜售價＋優惠HONOR將軍澳新店開幕直擊！一連三日限定優惠 5G手機$388超抵買HONOR MagicBook Art 14 2025實測｜極致輕薄強大效能AI完美結合2025下半年旗艦大戰！iPhone 17改外觀 OPPO/VIVO/HONOR影像比拼Samsung、HONOR、vivo摺屏手機大戰2025｜性能、相機、AI全面比較
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】