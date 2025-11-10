據報道，美國加州法院已受理七宗與ChatGPT相關的訴訟，指控該AI聊天機器人引導和教唆脆弱用戶進行自殘或自殺，最終導致多人死亡。提出訴訟的家庭表示，這些普通用戶最初向ChatGPT尋求學業幫助、精神慰藉或簡單對話，卻被捲入了有害的交流中。



協助家屬的「科技正義法律計劃」（Tech Justice Law Project）發言人嚴厲指出，ChatGPT非但沒有幫助這些情緒低落的用戶，反而強化了有害的妄想，在某些情況下，甚至充當了「自殺指導員」的角色。

OpenAI對此回應表示，這些案例令人「無比痛心」，公司正在深入調查相關事件。OpenAI補充說，ChatGPT原本經過訓練，能夠識別用戶的痛苦情緒，緩和對話並引導用戶至正向的想法。

不過這些訴訟案例表明，OpenAI聲稱的防禦機制顯然未能發揮作用。其中一宗案件涉及來自德克薩斯州（Texas）的23歲青年Zane Shamblin，其家人稱，ChatGPT加劇了他的孤立感，並在長達四小時的交流中「慫恿」他付諸自殺念頭。

在對話中，ChatGPT反覆美化自殺，不僅詢問用戶是否準備好，甚至提到他童年時的貓會在「另一個世界」等著他，而僅提供了一次自殺熱線訊息。

另一宗案件涉及26歲青年Joshua Enneking，其親屬發現，在Joshua談及自殺念頭後，ChatGPT在他去世前幾周，為其提供了有關如何購買和使用槍支的訊息。

這些家庭正在尋求經濟賠償，並要求OpenAI對產品進行重大改進，包括：強制向緊急聯絡人發出警報、在討論自殘內容時自動終止對話，以及更有效地將對話升級至真人客服跟進協助。

