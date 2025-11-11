香港人最喜歡買咩車？國產車壓倒性大賣　ATTO 2賣多Model Y兩倍

香港新車市場向來講求實際與性價比，電動化浪潮愈演愈烈之下，消費者口味正悄悄轉向。根據易車榜依香港運輸署私家車首次登記（A/B類）整理的2025年9月榜單，三大主流細分——轎車、SUV、MPV，均見國產品牌強力已成為主流，SUV與MPV更由中國品牌奪冠。



近年在港熱銷的中小型電動SUV，ATTO 2正中車主的需要：車身尺碼易於穿梭舊區與商業核心地帶，車艙空間又足以應付一家日常所需。因此，SUV榜頭三位依次為比亞迪元 UP（ATTO 2）、極氪 7X、以及特斯拉 Model Y。從結構看，Model Y仍具品牌號召與超級充電網絡優勢，但在入門價格、標配豐富度與等車周期上，被後來者步步緊逼。當ATTO 2的CP值更高的情況下，車主願意把視線由一線高端品牌切換至國產新勢力。

轎車市場仍見特斯拉領跑

轎車方面，Model 3 以 554 輛新登記穩居首位，體現其在駕乘質感、能效、智駕體驗與二手保值方面的綜合優勢。不過，AION S 與 MG4 等國產代表同樣上榜，納米01、海豹、歐拉好貓等型號亦在榜單內佔位。從產品圖譜可見，純電轎車已進入取代油車。

MPV 豪華旗艦不再一枝獨秀

MPV榜單方面，小鵬 X9、極氪 009、騰勢 D9 連環上榜，直接把往日的日系豪華招牌擠出前三。香港MPV需求向來分為兩極：一端是高端商務接待，一端是多口之家代步。新一代國產電動MPV以「超長軸距＋雙層玻璃＋一體艙感」切入，將靜謐、舒適與能耗三角拉到極致，並把二、三排的乘坐質素與便利性堆到對手難以匹配的高度。當後排用家在實際乘坐中感知到同價更闊、更靜、更豪華，品牌的邊界便被迅速侵蝕。