汽車充電槍鎖死｜女車主拍片公審被批西客｜附應急方法及支援熱線｜臉書「西店Hi客之道 Hispitality Secret」群組分享了一宗在「BYD香港車主群」公開的爭議，一對男女如常到荃灣某充電站為車充電。完成充電後，充電槍被鎖在車上拔不出；他們致電店方後，員工到場協助未果，車廠亦派師傅到場支援。其間曾多次為充電樁及車輛進行軟重啟（reboot），仍未能解決。久候逾一小時後，女事主拍片指控店員「大聲、惡、無禮貌」，影片流出後，部分網民反指女事主行為屬「西客」。



店方與事主各執一詞｜再睇網民回應

店員解釋，他們已多次重啟充電樁，換言之不是充電槍主動鎖死汽車，實際是車輛系統異常令槍被鎖住。既然事主已聯絡車廠，店方唯有在旁候命協助；現場亦未事主車輛佔用充電位而向他收取附加費。

女事主則表示，她之所以拍片，是因為未開機前男店員勢度惡劣。不過在片中店員卻表示雙方通話有錄音，店內24小時有CCTV錄影，強調自己一直都耐心支援，並無不禮拜之處；女事主則表示歡迎公開店內CCTV內容對質，各執一詞。網民則認為，女事主明顯因心急而責怪店員，拍片「公審」無助處理；片中店員解說清晰、態度克制，已盡力支援。

爭議發言：「男人、你來評評理」被指歧視女性

而整個事件中，店員有一句說話被女事主指是性別歧視。因為車主丈夫其實一直同行，但一直未有發言、只退後旁觀。店員在影片中曾向男事主表示：「男人！你是否應該出來評評道理？」女事主遂指店員強調「男人」，即明顯是指女性不講道理，男性有責任去管束失控的女性，屬於性別歧視發言。不過網民卻認為，女事主的確將情緒發洩在店員身上，他意在請站在一旁、表現冷靜的男士介入，安撫與協調場面，並非歧視女性；關鍵仍是先處理技術問題。

網民眼利發現女事主外貌

女事主表示，最後車廠師傅成功解鎖充電槍，男店員、男事主、師傅三個男人傾了很久之後，店員希望跟女事主道歉並握手言和，但女事主認為「如果佢覺得佢之前咁有道理，何須握手？何須道歉？」但網民就認為整件事之中最意氣用事的就是女事主，更指不應單方面為洩憤拍片公開店員樣貌。

網民雖然不知道女事主開機拍攝前店員態度如何，但片中他表現克制，相反鏡頭後的女事主卻一直帶點激動。更意外是，女事主疑想藉看手錶來強調事件擾攘多時，卻意外指到Apple Watch 錶面的自拍照，意外洩露真面目；網民即時cap圖公開，笑言她「自投羅網」。

實用指引：充電槍拔不出怎麼辦

若在無店員協助下遇到同類情況，可由簡入深排查。先確認充電已結束，因不少車款／充電樁於未完成前會保持鎖定以策安全。其後以車門鎖解循環喚醒鎖扣：鎖車數秒再解鎖；部分車款或需重覆鎖／解或連按兩次解鎖鍵。同時把槍頭輕推至定位，按住槍上解鎖按鈕再拔出，助卡榫回位。仍未成功時，進入車內上電，踩下煞車或放下手掣再試；最後依車主手冊尋找機械式緊急解鎖，位置常見於行李箱、引擎艙或充電口旁。

進階處理與最後手段

若問題持續，可能是充電樁故障或充電口有異物／水氣。先確定已斷電，再嘗試重啟充電樁（面板按鍵或於配電位斷電約30秒再開），並聯絡營運商請求遠端解鎖。同時以吹氣或軟毛刷清理接口，切勿用尖銳工具，以免損傷端子。切記不要硬拔；如仍未能解決，應即時聯絡車廠服務中心或充電樁營運商客服，按指示處理。

Tesla

道路救援熱線： +852 3974 0251

輪胎支援服務熱線： +852 5377 5398

比亞迪（BYD）

緊急支援熱線（適用於荃灣、油塘及沙田服務中心）： +852 6251 6199

緊急支援熱線（適用於天水圍及九龍灣服務中心）： +852 9489 9385

寶馬（BMW）

24小時緊急援助服務熱線： +852 2244 5977

平治（Mercedes-Benz）

緊急電話（仁孚工業大廈維修中心）： +852 8206 6208

日產（Nissan）

24小時客戶熱線（緊急救援或拖車服務）： +852 2262 1300，按「1#」

現代（Hyundai）

24小時拖車支援電話： +852 9685 1199

起亞（Kia）

流動電車救援服務熱線： +852 6744 1168

奧迪（Audi）

24小時緊急服務熱線（九龍中心）： +852 2262 1300

24小時緊急服務熱線（香港中心）： +852 2553 8862

福士（Volkswagen）

24小時緊急/拖車熱線： +852 3698 9699