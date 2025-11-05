電動車比燃油車更環保？研究揭時間才是重點　更有1問題不可忽略

美國杜克大學（Duke University）的一項最新研究發現，電動汽車在投入使用約兩年後，其全生命周期的碳排放水平即開始低於傳統燃油汽車。這項研究獲得了北卡羅來納州一家化工製造企業的支持，重點比較了電動汽車與內燃機汽車在環境影響方面的差異。



研究顯示，電動汽車在生產階段的碳排放比燃油車高出約三成，主要原因是鋰電池所需原材料的開採以及電池生產過程中的能源消耗較大，導致製造環節排放較高。然而，一旦車輛進入使用階段，其運行過程中較低的排放優勢迅速顯現。在行駛相同里程的情況下，電動汽車僅需兩年左右，即可抵消前期較高的製造排放，實現總體碳足跡的反超。

為評估長期趨勢，研究團隊採用全球變化分析模型，模擬了美國至2050年間的四種電動車普及情景，涵蓋燃料生產、電池製造、整車裝配及車輛使用等全鏈條排放環節。模擬結果表明，隨着電池能量密度提升和製造工藝優化，碳減排效果將逐步增強。預計到2030年，每增加1千瓦時電池容量，可減少約220公斤二氧化碳排放；到2050年，這一數值將降至約127公斤。

研究還對不同類型車輛，帶來的空氣污染與氣候變化綜合影響進行了評估。結果顯示，在整個18年的使用周期內，燃油車因尾氣排放引發的健康問題和社會成本，相當於電動汽車的兩到三倍以上，包括醫療支出增加、勞動生產力下降等間接經濟損失。

需要指出的是，本次研究主要基於計算機建模與情景推演，尚未納入車輛報廢處理、零部件回收利用以及充電設施建設等環節的排放數據。這意味着電動汽車實際的環境影響仍需更全面的系統性分析。

儘管如此，從現有數據來看，隨着技術進步、能源結構優化及相關政策完善，電動汽車在減緩氣候變化和改善公共健康方面展現出顯著潛力，其可持續發展價值正逐步顯現。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】