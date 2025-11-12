上機注意！航空公司新規定：手機電腦一狀態下會被沒收

航空公司新規定，手機電腦一狀態下會被沒收｜近年航空公司安檢愈趨嚴格，尤其針對旅客隨身攜帶的電子產品。美國與英國相繼更新安全新規，若旅客的手機、手提電腦或平板電腦在安檢時無法正常開機，安檢人員有權直接沒收裝置。



手機電腦開唔到機＝安全疑慮？航空公司解釋背後原因

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，英美多間航空公司近期向旅客發出提醒，所有可攜式電子產品在登機前必須能夠即時開機並展示運作狀態，否則有可能在安檢時被拒登機或遭沒收。英國政府更在官方網站上明確列明，需確保登機的電子裝置能於安檢時啟動。如無法開機，將不得攜帶上飛機。

航空當局指出，此舉是基於安全風險評估。無法啟動的設備，理論上可能被改裝或藏有危險品，尤其鋰電池裝置一旦遭拆改或受損，潛在風險難以排除。若安檢人員無法即時確認其安全性，最直接的處理方法便是臨時扣留或沒收。

英國航空（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）及易捷航空（EasyJet）均已同步提醒旅客，所有手提電腦、平板及手機應在安檢時保持電量充足，並確保能正常啟動。部分航班甚至要求旅客在登機閘口前再度抽查隨身裝置，確認電源與螢幕反應正常。

英國旅遊顧問亦提醒，部分地區如美國洛杉磯、倫敦希斯洛與巴黎戴高樂等大型機場，已明確要求轉機乘客保持電子產品電量在30%以上，並建議隨身攜帶行動電源以備不時之需。不過，行動電源本身亦受到嚴格管制，攜帶方式與容量限制同樣不容忽視。

5大電子產品上機手提／寄艙上機指引👇

+ 1

依據國際民航組織（ICAO）現行標準，乘客仍嚴禁將行動電源放入托運行李中，而電池容量上限則有明確規定—容量超過160瓦時（Wh）的電池一律禁止上機；介於100至160Wh之間者，每位旅客最多可攜帶兩個，且必須個別防短路包裝。