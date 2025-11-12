有人在室內可否開抽濕機？台電分享正確用法　濕度設定在這範圍

天氣潮濕向來是香港居家清潔難題。梅雨季一到，牆角發黑、衣櫃回潮、床褥黏膩，抽濕機幾乎成為家家必備。然而不少人仍有疑慮：室內有人時可否長開抽濕機？會否影響呼吸道或增加用電與風險？台電教路，其實只要把環境濕度維持在人體舒適區間，抽濕機與人在同一空間並無矛盾，反而更安全、更健康。



舒適濕度的黃金區間：55%～65%

人體及家居物料對濕度相當敏感。長期高於70%易滋生黴菌與塵蟎，低於45%則會令皮膚乾癢、黏膜乾燥、喉嚨不適。對應香港氣候與一般家居裝修材質，將抽濕機目標濕度設定在相對濕度55%至65%之間，既可抑制霉菌與塵蟎繁殖，又不會把空氣抽得過乾。現代抽濕機大多具備恒濕控制與自動停機功能，只要設定妥當，壓縮機會在達標時暫停，濕度回升時再啟動，既舒適亦更省電。

為何不宜把濕度調得太低

把目標濕度一味追求愈低愈好是常見錯誤。濕度過低會令眼睛乾澀、鼻腔黏膜保護力下降，對鼻敏感者尤其不利；木地板、實木家具與琴板在長期乾燥下亦會收縮變形、產生裂紋。更重要的是，過低設定會令壓縮機長時間高負荷運轉，不必要地增加耗電與發熱，拉高零件老化與起火風險。以日常居家而言，55%～65%已能顯著改善黴味與潮斑，沒有必要把濕度壓到50%以下。

要在有人活動的空間想安全抽濕的話，第一步是選位。讓出機身四周約50公分的散熱空間，避免緊貼牆角、窗簾或沙發背；出風口朝向房間開闊處，讓乾爽氣流形成循環，抽濕更平均。抽濕時宜關好門窗，否則室外潮氣持續補入，機器會白做工。若是開放式單位或走廊相連，將機器放在潮氣來源與活動區之間，利用風向把潮氣截流，再靠天花或落地扇輔助攪動空氣，效率明顯提升。

有長者、嬰幼兒或寵物在場的細節

抽濕機運行時的風噪與輕微熱量對大多數人無礙，但家中若有嬰幼兒、長者或呼吸道較敏感的成員，可把機器設於距離活動區稍遠的位置，避免出風直吹。留意夜間睡眠時濕度不宜過低，將目標值調至約60%較為穩妥；如機型具備夜間模式或低速檔，可同步啟用以降低噪音。寵物家庭應加強水碗補水，並留意皮膚與鼻墊狀態，必要時把濕度上調至60%—65%。