百度AI眼鏡價格便宜　能拍4K影片外　更有黑科技隱藏功能顛覆想象

百度旗下小度AI眼鏡Pro正式發售，售價2299元人民幣。



小度AI眼鏡Pro提供波士頓和貓眼兩種款式，鏡片可選墨鏡或光致變色，支援配近視鏡片，無需夾片設計。

+ 11

眼鏡重量為39g，採用鈦合金轉軸，可調節鼻託，支援拆卸替換，整機支援IP54級防塵防水。

該眼鏡搭載Sony 1200萬像素鏡頭，支援4K相片和1440p/30fps視頻拍攝，內置EIS智能防抖算法，確保跑步、騎行時畫面清晰流暢。

此外，小度AI眼鏡Pro支援五麥克風陣列精準識音，開放式防漏音雙揚聲器，採用逆聲場定向聲學系統，有效抑制漏音干擾。

據了解，該產品融合多模態AI大模型，支援AI翻譯、AI識物、AI備忘、AI錄音等。

官方表示，AI翻譯支援14種語言同傳翻譯（目前僅支援中英文，更多語言需後續OTA），3秒內App即時出字幕，通過AI克隆音色技術可以還原音色音調。

其他方面，小度AI眼鏡Pro搭載Snapdragon 1st AR1平台，配備2GB RAM+32GB ROM，支援聽歌識曲、氛圍歌單，內置173mAh電池，支援30分鐘拍攝、3.7小時連續聆聽或待機24小時。

小度AI眼鏡Pro智能眼鏡盒內置3000mAh電池，可為眼鏡充電8次，搭配眼鏡盒實現68小時續航。

相關文章：Meta推Ray-Ban Display智慧眼鏡799美元！內建螢幕支援AI手勢控制（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】