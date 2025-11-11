iPhone Air下代或將推遲發佈？供應商拆除生產線　只因這個問題

據The Information報道，蘋果因當前iPhone Air銷量遠低於預期，已決定推遲原計劃與iPhone 18 Pro同步於2026年秋季發佈的iPhone Air 2。



蘋果最初規劃在2026年秋季，將下一代iPhone Air與iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max及摺疊屏iPhone同步推出，形成「常規+Pro+摺疊+超薄」的四產品線矩陣。

+ 6

受目前iPhone Air慘淡銷量影響，消息人士透露，蘋果最近通知工程師和供應商，將下一代iPhone Air從開發日程中移除，但未提供新的發佈時間表。

據悉，核心供應商富士康已拆除絕大部分iPhone Air生產線，僅保留1.5條線維持少量訂單，另一供應商立訊精密已於2025年10月底完全停止該機型生產。

根據預測，iPhone Air 2的發佈時間將被延後至2027年初，大概率與iPhone 18、iPhone 18e一同在春季上市，且最終設計方案可能重新調整。

蘋果希望通過避開繁忙時間發佈避開Pro機型的銷售旺季，同時利用延期時間優化產品痛點，避免重蹈當前機型叫好不叫座的覆轍。

相關文章：iPhone Air賣30萬還限量？這品牌推黃金、鱷魚皮、金王冠奢華版（點擊連接看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】