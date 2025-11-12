正確用洗衣機洗深色牛仔褲方法！加一物即可減少甩色　忌用乾衣機

牛仔褲可說是香港人衣櫥的長青單品，深藍與黑色更是最百搭的兩大色系。不過不少人都有同一個煩惱：新褲穿不了幾次，顏色便開始發灰，洗完邊位泛白、布面失去挺度，甚至褲腳變得鬆垮。問題可能不在牛仔褲本身，而是洗滌方式與水溫、洗劑和脫水力度的問題。



為何牛仔布會褪色？

牛仔布多以靛藍或硫化染料上色，屬於表面停留比例較高的染色系統。熱水會打開棉纖維的微細孔隙，令染料分子更易從纖維表面逸出；強鹼性的洗劑、過量的酵素與漂白活性，同樣會加速色素離析。機洗時滾筒的摩擦、長時間高轉速脫水，也會把染料連同棉絮帶走，久而久之就出現肉眼看到的洗舊感。因此，想減少掉色，首要是降低熱、鹼、摩擦這三個變數。

如何減少牛仔褲洗滌時甩色？關鍵一物是「白醋」

白醋的弱酸性可中和殘留鹼性洗劑，並有助改善染料與纖維之間的鍵結穩定度。做法並不複雜：首次下水或顏色偏深的新褲，可先把冷水倒進洗衣槽或臉盆，加入家用白醋約一杯的份量，比例大致是水十份配醋一份，浸泡十五至三十分鐘再機洗；日後的例行清洗，也可在柔順劑槽加入少量白醋替代衣物柔順劑，既能帶走洗劑殘留，亦能令布面更柔和。

機洗牛仔褲必知：冷水、反面、快洗程序

洗牛仔褲最關鍵，建議把褲身翻到反面再入機，以減少布面與滾筒的直接摩擦；水溫選擇冷水或常溫模式；程序挑選時間短、轉速低的溫和檔。若家中洗衣機支援深色衣專用或顏色護理程序可優先選用。清洗前把口袋清空並扣好鈕釦與拉鏈，既保護五金件，也避免其邊緣劃擦布面。深色牛仔應與顏色相近的衣物一同洗滌，避免與白色或淺色織物混洗，以免輕微浮色轉移。

為何延長牛仔褲壽命？乾衣方法決定一切

乾衣機的高熱與強風會令棉纖維收縮、面色變灰，建議盡量改為自然晾乾。把牛仔褲仍保持反面，輕輕抖平縫份後用手把袋口、褲腳、胯位與膝線拉直，先在通風陰涼處晾至半乾，再移到有散射光的位置完成乾燥，避免久曬陽光直射導致表面氧化與褪色。