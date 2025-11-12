iPhone Pocket登場｜Apple與三宅一生ISSEY MIYAKE融合時尚新哲學

Apple發布了與日本傳奇設計品牌 ISSEY MIYAKE (三宅一生) 聯手打造的全新配件 — iPhone Pocket。被賦予了「額外口袋」的創新概念，旨在以一種更優雅、更具個人風格的方式。



Apple與三宅一生ISSEY MIYAKE推出的iPhone Pocket

3D 針織工藝與「一塊布」概念

iPhone Pocket 的設計精髓，源於 ISSEY MIYAKE 品牌中極具代表性的「A-POC」(A Piece of Cloth，一塊布) 理念。這個概念強調從單一紗線到完整服裝的無縫整合，而 iPhone Pocket 亦繼承了此一哲學，採用了獨特的 3D 針織結構，以日本匠心工藝精製而成，其標誌性的羅紋紋理，更是巧妙地呼應了 ISSEY MIYAKE 深入人心的經典褶皺精髓。

多款顏色選擇

承載哲思的針織結構

這款產品的獨特之處，在於其看似簡約、實則極為複雜的 3D 針織工藝。它並非傳統的裁剪與縫合，而是由一體成型的針織物料構成，這使其具備了卓越的彈性與可塑性。正因如此，iPhone Pocket 能夠奇妙地適配任何型號的 iPhone，無論是精巧的機型還是配備 Pro 級螢幕的尺寸，都能被穩固地包裹。其開放式的結構，在拉伸時會微微顯透袋內物品，讓用戶在不完全取出的情況下，也能隱約一瞥 iPhone 螢幕上的內容，這種恰到好處的通透感，在實用性與設計美感之間取得了精妙的平衡。

3D 針織物料的口袋

實用性與個人風格的完美平衡

iPhone Pocket 顯然超越了一個單純的保護套，它被定義為一個功能性的「額外口袋」。這個構想旨在解放用戶的雙手，同時為日常穿搭注入一抹時尚亮色。其設計不僅考慮了 iPhone 本身，更顧及了現代人攜帶其他小型隨身物品的需求。

得益於 3D 針織物料的彈性，iPhone Pocket 在容納 iPhone 之外，還提供了額外的擴展空間。可以輕鬆將 AirPods、鎖匙或信用卡等日常小物一併放入，使其成為一個功能多元的隨身小袋。讓用家無需再為零散的小物件而煩惱。其多樣化的使用方式，無論是手持、繫於手袋作為裝飾，或是直接穿戴於身上，都能無縫融入不同的生活場景，展現低調而獨特的個人品味。

Apple為iPhone推出的時尚新品

豐富色彩點亮個人風格

iPhone Pocket 提供了兩種不同長度的掛繩款式及多種鮮豔活潑的色調。短帶款式提供了多達八種顏色選擇，包括檸檬黃色、橘色、紫色、粉紅色、孔雀綠色、藍寶石色、肉桂色及經典的黑色。而長帶款式則提供了藍寶石色、肉桂色及黑色三種沉穩選項。豐富的色彩矩陣，讓用戶可以根據自己的 iPhone 顏色、當日穿搭，隨心所欲地創造出專屬於自己的色彩組合，使科技配件真正成為日常造型中不可或缺的時尚單品。

香港發售詳情

iPhone Pocket 將作為限量發售產品，於 11 月 14 日 (星期五) 正式登陸香港。短帶款 iPhone Pocket 零售價為 $1,199；長帶 iPhone Pocket 零售價則為 $1,799。可於 網上商店，或Canton Road Apple 零售店選購。