消委會冷暖風機/無葉風扇評比11款｜天文台預測今個星期三及星期四（19至20號）市區最低氣溫在14度左右，這個天氣尚未是時候用電暖爐，不少市民都會添置更輕巧迷你的冷暖風無葉風扇，不佔地方又能令家居增添溫暖，成不少市民的選擇。但市面型號眾多，效能卻參差不齊，到底暖風效果與耗電量是否值得入手？消委會曾測試 11 款冷暖無葉風扇，結果揭示暖風速度、熱力分布及耗電量差異非常明顯，足以影響實際用後感。



這次測試涵蓋售價由 $699 至 $6,988 的多個品牌，暖風輸入功率介乎 1,300W 至 2,200W，而涼風功率則為 23W 至 40W。報告指出，涼風與暖風兩大功能在不同型號之間的表現落差顯著，其中暖風速度最快與最慢者竟相差近五倍。

暖風加熱速度差距明顯 最慢需時逾 6 分鐘

消委會按照最新 IEC 60675 標準測試暖風效能，並量度樣本從室溫升至最高溫度 90% 所需的時間。結果顯示，11 款型號的加熱速度有如天壤之別：最快約一分多鐘便能提升至主要熱力輸出，而最慢者則需近 7 分鐘。

加熱速度表現最突出的是 Philips 及 Power Living 型號，只需不足兩分鐘便可達至理想暖度，非常適合作為冬日快速取暖使用。相反，LG 及 momax 的樣本需時超過六分鐘，對於需要即時暖風的家庭來說或未必合適。

值得注意的是，與傳統暖風機相比，無葉風扇的加熱效率仍稍有不及。消委會於 2016 年測試 15 款傳統暖風機時，其中有十款能在一分鐘內達到目標溫度，整體加熱速度較今次的無葉風扇為快。換言之，無葉風扇雖然外型新穎、安全度高，但暖風性能未必能完全取代傳統暖風機。

熱力分布不一 兩款型號暖風不夠均勻

暖風是否舒服，不只看溫度高低，更取決於熱力能否平均分佈。為此，測試人員使用黑色木板裝上 15 個溫度感應器，分別距離樣本 0.5 米及 1 米，量度不同位置的溫度差異。

測試結果指出，多數樣本在 1 米距離下表現較平均，可能因熱風有足夠距離擴散；而 0.5 米時則出現較明顯的溫度差。例如 Kusa 及 Yohome 的熱力分布相對理想，溫差不超過 9K，代表坐在附近時感覺較為平均及自然。

相反，momax 及 Primada 的樣本在 0.5 米距離時溫差可高達 20K 至 24K，顯示熱風集中於一小片區域，部分位置熱得太多，而另一邊卻幾乎感受不到暖風，整體舒適度自然下降。

暖風耗電量高 每晚使用電費可達 $519

雖然不少人購買冷暖無葉風扇是因其外型與安全性，但暖風功能的實際耗電量亦不可忽視。消委會按本港電壓 220V 操作測試後發現，11 款樣本開暖風功能一晚（5 小時計）耗電量介乎 6.3 至 10.8 度電，以每度電 $1.6 計算，每晚電費為 $10 至 $17，若每日開一個月，電費最高可達 $519。

選購及安全使用貼士

由於冷暖無葉風扇多數具備高功率暖風功能，使用上需特別留意安全性。消委會提醒市民，不應與其他大功率電器共用拖板，以免因過載而造成短路或火警。另外，風扇應擺放於平穩位置，並預留足夠空間讓其擺動及出風，不可放置於浴室內以免接觸水氣。

若使用時發現噪音異常、過度震動或有焦味，應立即關機並安排檢查；亦不應讓小朋友靠近出風口，以免被高溫灼傷。所有無葉風扇亦應定期清潔格柵與感應位置，避免積塵影響效能。