冷鋒到港｜消委會／浴室暖風機／浴室寶｜本周香港受強烈東北季候風影響，天氣顯著轉涼，氣溫將降至16度，不少家庭開始考慮選購浴室暖風機，以防家中老幼在冬天洗澡時著涼。市面上的浴室寶種類繁多，選購時應注意什麼?以下根據消委會測試結果，為大家提供實用選購建議。



浴室暖風機有哪三大類型?

消委會浴室暖風機／浴室寶13款評測，當中包括窗口式﹑天花式﹑移動式，價格由 $699～$4,350 不等，三類浴室寶各有優缺點，選購時需要根據浴室設計和使用需要來選擇。

窗口式浴室寶有什麼優點?

窗口式浴室寶最方便的地方是可以安裝在抽氣扇位置，安裝比天花式方便，售價也較低。窗口式大多設有24小時抽氣模式，能幫助沒有窗口的浴室更好通風。不過用家要留意，窗口式的最高暖風溫度較低，乾衣時間也較長。

窗口式浴室寶（圖片僅用以表達浴室寶類型，不代表為消委會推薦型號）

天花式浴室寶適合哪些家庭?

天花式浴室寶同樣有24小時抽氣模式，同時乾衣較快較平均，最高暖風溫度也較高。不過售價會較高，而且需要安裝在假天花上以遮掩通風喉管。如果家中有假天花設計，而且注重乾衣效率，天花式會是不錯選擇。

天花式浴室寶（圖片僅用以表達浴室寶類型，不代表為消委會推薦型號）

移動式浴室寶有何特點?

移動式最大優點是無需安裝，直接掛在浴室即可使用，也能便攜到其他房間使用，暖風溫度較高，售價一般較低。但移動式大多沒有抽氣和乾衣功能，使用時也要留意浴室是否有合規格的13A電源插座。

移動式浴室寶（圖片僅用以表達浴室寶類型，不代表為消委會推薦型號）

三類型浴室寶．電費相差有多大?

消委會測試發現，耗電量最高的型號1個月乾衣15次費用約167.4元，耗電量最低的型號費用只需約86.4元，相差接近1倍。如果經常使用乾衣功能，選購時要留意耗電量，長遠可節省不少電費。消委會測試顯示，除1款樣本外，其餘型號均可在8小時內完成乾衣。

電費單示意圖，圖中金額與本文無閞。

選購浴室寶時有什麼建議?

消委會測試發現，一款價格較低的型號售價799元，與價格最高的型號總評同樣獲得4分，反映市場上有不少價廉物美的產品。選購時不應只看價格，更要考慮浴室環境、使用需要、乾衣效率和耗電量等因素，才能選到最合適的型號。

乾衣效能比較

不少家庭都會利用浴室暖風機加速風乾衣物，消委會在13款浴室暖風機評測中，發現全部的防水效能都非常理想。測試發現天花式的乾衣較快、較均勻，由於天花式送風是由上而下，因此在出風口的衣物能更均衡乾衣，而平均乾衣時間都比較快。

消委會分享乾衣原理和增加效果方法，想增強效果，只要把浴室窗戶關好，把坐廁蓋上，衣服盡量放近出風口即可。（圖片來源：消委會）

使用浴室寶要注意什麼安全事項?

浴室寶設置位置應避免接觸有機會注滿水的地方，如手盆或浴缸，特別是移動式浴室寶，避免運作途中掉落導致觸電。使用乾衣功能時，切勿把濕的衣物掛在出風口，也要避免遮蓋出風口，以免影響浴室寶運作甚至引起危險。

如何安全使用浴室暖風機？ 1）近水源的位置附近，如洗手盆／浴缸，不應放已插電掣的移動式暖風機，以避用戶觸電。

2）屬高耗電量電器，切勿與其他電器同用插座。

3）不應把浴室暖風機放在高溫／高濕度環境，如熱水爐上方。

4）乾衣時不要衣物掛上／遮蓋出風口。

5）定時按說明書指示，使用適合的清潔用品清理，不應直接向面板射水。

窗口式最高評分型號是什麼？ 「樂聲Panasonic」FV-23BWN2H 天花式最高評分型號是什麼？ 「三菱電機Mitsubishi Electric」V-251BZ-HK、「KDK」30BGCH 及「Kohler」K-77316H-MZ同得4星總評分 移動式最高評分型號是什麼？ 「德國寶German Pool」HTW-330、「樂信Rasonic」RA-BH205FY 及「伊瑪Imarflex」INB-2023R 同得4星總評分

資料來源：消委會《選擇月刊》553期