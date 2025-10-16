消委會10款蒸焗爐評比｜$2400座檯式力壓過萬型號 寧靜程度待改善

蒸焗爐結合「蒸」與「焗」兩種烹調方式，它能在減少油脂的同時，保持食材的水分與風味，既健康又多變。最近，消委會聯同機電工程署進行了一項針對10款市售蒸焗爐的測試，結果顯示售價不高的座檯式型號表現驚喜，甚至力壓部分售價超過萬元的嵌入式機款。



嵌入式與座檯式蒸焗爐大比拼 平價型號表現亮眼

是次測試涵蓋10款蒸焗爐，包括5款嵌入式與5款座檯式型號。嵌入式蒸焗爐售價介乎9,800至53,000港元，未包括安裝費；相反，座檯式蒸焗爐售價相對親民，最低僅約2,400港元起。容量方面，嵌入式型號介乎34至52升，座檯式則約為30至40升。前者適合重視美觀與空間整合的家庭，後者則靈活輕巧，特別適合租屋族或小家庭使用。

+ 1

值得留意的是，測試結果顯示部分售價平實的座檯式型號在煮食表現上不輸高階產品。無論是焗麵包、蒸魚、燉蛋或焗海綿蛋糕，整體火力與溫度分布均衡，能準確掌握食材熟度與色澤。消委會指出，最平的約$2,400型號甚至在焗蛋糕與蒸魚測試中獲高分，烹調結果均勻、無焦痕，表現可媲美部分售價逾萬元的嵌入式產品。

+ 1

效能表現出色 惟運作噪音偏高

測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）安排，涵蓋多項效能評估，包括蒸煮速度、溫度穩定度、能源使用效率及整體烹調效果。結果顯示，各款蒸焗爐均能準確達到設定溫度，且加熱均勻，不論烘焙或蒸煮食物，均未出現未熟或過焦的情況。

然而，消委會指出，大部分樣本在「寧靜程度」方面仍有改善空間。測試顯示，有數款產品在運作期間的噪音達到65分貝以上，長時間使用或影響用餐體驗。尤其是座檯式蒸焗爐，由於結構較緊湊，風扇與蒸氣排出聲較明顯。消委會建議消費者在購買前，應親身聽取樣本實際運作聲音，或參考相關測試數據，以免購回後影響生活環境。

此外，待機耗電亦是不容忽視的項目。測試發現，有個別型號在待機狀態下每小時仍耗電超過1瓦，長期使用下積少成多，建議用戶不使用時應完全關掉電源，以減少不必要的能源浪費。

安全表現合格 但說明書警告字句不足

在安全測試方面，全部樣本均通過結構完整性、絕緣強度及耐熱測試，顯示整體安全水平令人滿意。不過，消委會提醒，有個別品牌如Gemini、Whirlpool及Toshiba的說明書未完全依照標準要求提供安全警示字句，例如「使用後發熱器的表面可能仍然高溫」或「請勿讓小童玩弄電器」等提示，這類細節雖然看似瑣碎，卻與使用者安全息息相關。

機電署補充指出，蒸焗爐在高溫烹調時，爐門玻璃及外殼仍可能維持高溫，若缺乏足夠警示或誤觸，容易造成燙傷。消費者在使用時，應避免兒童靠近或觸碰爐門，使用後亦應待冷卻後再清潔。

保養與維修差異大 長遠成本須計算

蒸焗爐屬高溫濕熱環境運作的電器，若長時間使用後內膽或蒸氣管路積聚水垢，容易影響效能甚至損壞，因此售後維修及保用服務亦是選購重點。

根據消委會調查，樣本的基本保用期介乎1年至2.5年不等，部分代理商更提供續保服務，費用由$460至$2,000不等。值得注意的是，若產品停產後，零件供應期最長可達15年，但也有個別代理商未有明確承諾。消委會建議，消費者選購前應先查明品牌的維修支援與零件存貨期，以免未來出現「無件可修」的窘境。

此外，維修費用亦存在差距。根據調查，檢查費由$390至$900不等，若需送返工場維修，可能再收取額外$700運輸費。對比之下，維修成本較高的嵌入式型號一旦損壞，消費者往往傾向直接更換，長遠或比購買座檯式型號更不經濟。

消委會建議市民，選購蒸焗爐時不應只看品牌或價格，應考慮容量、清潔難度、噪音水平及售後服務等多重因素。對於追求健康飲食與高效率生活的消費者而言，一部價格合理、功能穩定的座檯式蒸焗爐，或許已足以取代昂貴的嵌入式。