Belkin召回 3 款行動電源 兩款香港有售．附香港官方回應及全額退款申請教學｜美國消費品安全委員會（CPSC）近日公布一項涉及 Belkin 涉及 3 款充電產品的重大召回行動，當中兩款產品在香港有售。由於部分電池存在異常升溫風險，已造成海外事故，建議用家立即停止使用，以免引發火災或灼傷。

香港 Belkin 正式回覆 HK01 提問，強調對自家產品充滿信心，堅持對作品安全與品質承諾，並提供了涉事產品的全額退款申請方法。



3款Belkin產品因電池過熱列入召回 用家須立即停用

CPSC 公布的資料指出，Belkin 在審視多宗事故後，主動匯報旗下 MMA008、BPB002 及 PB0003 共三款產品存在安全隱患。部分相關產品在充電或使用過程中，內部鋰電池可能異常升溫，最嚴重或有引發火警的風險。

截至目前，美國已錄得至少一宗因為相關行動電源起火的案例；海外亦有共 15 宗事故通報，包括兩宗輕度燒傷及逾 3 萬美元財物損失。基於安全考慮，Belkin 已宣布全面召回。香港的用家雖未出現事故，但由於本地亦曾販售其中兩款型號，相關批次也列入是次召回範圍。

是次召回共涉及三個系列，當中 MMA008 與 BPB002 曾在港售賣，消費者應立即檢查以下型號及序號：

1. Belkin MMA008 無線充電支架（香港有售），只要序號以「57X」開頭，即屬受影響批次。

2. Belkin BPB002 行動電源（香港有售），所有序號以「35」開頭的產品均須更換。

3. Belkin PB0003 行動電源（香港沒有行貨出售）



Belkin HK 為受影響產品用家提供全額退款

官方更回覆了HK01的查詢，以下為回應之全文：

安全與品質一直是 Belkin 的核心。我們深知召回並非易事，這意味著我們在此事件中未達到自身高標準。我們理解此舉可能影響消費者對我們的信任，因此在安全問題上，透明度至關重要。

過去幾年，我們已加強品質檢測與測試，包括更換電池供應商及強化稽核流程，以防止未來產品出現問題。

我們對目前市售的 Belkin 產品充滿信心。我們對安全與品質的承諾，歷經四十多年仍堅定不移。信任是累積的，而此刻正是我們提升標準的契機。

詳情請參閱：https://www.belkin.com/nov25recall

Belkin 表示，只要能證明持有受影響型號，填寫表格後即可獲安排退款或或獲得購買金額加 20% 的 Belkin.com 商店抵用金，退款方式視乎用家能否提供購買證明：

官方召回申請表格（支援香港用家）：https://belkin.my.site.com/supportforms/zh-TW/product-recall-form