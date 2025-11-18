AI搶光記憶體晶片？DDR5現貨價暴漲60%　除顯卡外手機也受影響？

據媒體報道，由於來自AI數據中心的記憶體晶片需求激增，當記憶體晶片市場正面臨持續的供不應求與價格大幅上漲。



受此影響，多家記憶體模組製造商，已將原定於2025年下半年發布的新產品，推遲至2026年上市，以觀望供應緊張記憶體存價格的後續走勢。包括海盜船（Corsair Gaming）、十銓科技（Team Group Inc）在內的品牌產品已出現顯著漲價，不少廠商明確表示，今年第三、四季將不會按原計劃推出新品。

+ 2

為滿足AI產業對高性能記憶體的迫切需求，記憶體製造商正將DRAM產線轉向利潤更高的HBM及企業級高端DRAM產品。這一調整導致DDR4記憶體逐步停產，價格持續攀升，同時DDR5價格也大幅上漲。

據最新消息，本月三星電子已將部分DDR5晶片的合約價較9月上調60%。DRAMeXchange統計顯示，9月中旬至10月中旬期間，DDR5現貨價格已翻倍以上。

NAND Flash市場同樣受到影響。製造商優先保障AI客戶的企業級SSD供應，消費級NAND Flash產品因此短缺並漲價。SanDisk在9月率先將NAND Flash合約價上調10%，美光也因價格與產能調整暫停報價。近期市場進一步傳出SanDisk將漲幅提高至50%，促使創見、宜鼎、宇瞻等模組廠暫停出貨並重新評估報價。

記憶體晶片的短缺與漲價已傳導至下游消費電子領域。有傳聞稱，因GDDR7顯存供應緊張，英偉達（NVIDIA）可能將GeForce RTX 50 Super系列的發布推遲至2026年第三或第四季度。日本零售商因供應不足已對記憶體模組實施限購，小米也警告手機價格可能記憶體存成本上升而調漲。

目前，多家模組廠商與行業分析認為，由於上游DRAM與NAND Flash製造商在擴產方面態度保守，記憶體晶片短缺局面很可能延續至明年，甚至持續至2027年。

延伸閲讀：買手機要選16GB記憶體？5個理由告訴你 要為未來軟件作好準備

+ 16

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】