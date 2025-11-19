中國App內多廣告？中國科技影片平台創辦人教路　轉英文版即簡潔

現時很多港人都會在假日去深圳吃喝玩樂一番，因此手機上多多少少都會使用如高德﹑美團等內地App。不過這些App有時會有彈窗優惠、會員推送、促銷活動、短片推薦，阻礙正常使用。近日中國科技影片平台創辦人教路，只要將手機系統語言轉為英文，廣告竟然會立即變得少好多，界面更乾淨簡潔。



中國科技影片平台 ZEALER 的創辦人王自如，他在直播中親身示範如何減少App內不必要的內容，亦講出背後原因。

語言設定一改，中國 App 彈窗立即變少

王自如在直播中指，若把手機系統語言改成英文，尤其是 iPhone，用家再打開各種國產 App 時，會明顯感受到界面變得簡潔，廣告彈窗大幅減少。

他以叫車 App 為例：在中文模式下，首頁通常充斥各種推廣資訊，例如乘車優惠、保險推銷、外賣合作、會員專區等。但一旦調成英文模式，畫面瞬間剩輸入目的地及叫車按鈕，就像回到 App 最初的功能核心。

不少網民事後自行實試，發現無論是購物平台、內容 App、短片平台，甚至外賣和酒店預訂 App，在英文介面下確實廣告少了不少，不再像中文模式般彈出多個促銷視窗，煩擾度大幅下降。

演算法作怪

乍看之下，設定語言似乎不應與廣告投放扯上關係，但背後其實牽涉中國 App 的商業化策略、用戶分群機制及成本考量。

首先，大部分中國 App 的商業化模型都以中文用戶為核心，因此絕大部分廣告素材、推廣活動、會員訊息等都是中文內容。當手機系統語言變為英文，後台系統大多會把該帳號標記為「疑似海外用戶」或「非主要受眾」。對平台而言，向非中文核心市場投放廣告，回報較低，於是自然降低推送頻率。

對香港使用者而言，一個 App 乾不乾淨、能否直接使用，往往比功能是否花款更重要。部分常用中國 App 在中文界面下廣告彈窗確實非常嚴。改成英文後畫面變得簡潔，功能分類更明確，對不少人而言反而更直覺。