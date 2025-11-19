旅英小心！英國街頭搶iPhone超猖狂　搶到Android竟還給物主

倫敦近日的街頭治安問題日漸受關注。其中最常見、最令人防不勝防的，正是「飛車黨」或「快手黨」專搶iPhone。而更令人驚訝的是，有受害者分享，他們被搶之後，賊人竟然把手機還回來—只因為那是 Android 手機。



根據當地媒體《London Centric》報導，英國出現嚴重的治安問題，被稱為「Apple picking」的搶劫案，針對 iPhone 下手，當地更在街頭上特別警示旅遊和居民小心手機被偷。

有英媒深入調查後發現，倫敦街頭的手機賊更極度偏好Apple手機；至於 Android，只要確定型號，賊人通常都會掉頭走人，甚至直接把機還給受害者。

被八人包圍搶劫 Android 手機竟被還回：「唔要 Samsung」

根據「London Centric」的報導，32 歲的 Sam 在南倫敦郵政中心附近步行時，被一群八人的團伙包圍。對方先推撞、再拳打腳踢，強行搶走他身上的手機、相機，甚至連冷帽也一併奪去。Sam 本以為此事已無補救，一眾賊人更已轉身逃走，但其中一人突然回頭，把他的手機塞回他手上，冷冷說了一句：「Don't want no Samsung。」

iPhone 的二手價普遍比 Android 高出許多，而犯罪集團通常會把大量被盜Apple手機包裝、混入出口貨櫃，再運送至非洲、中東或亞洲部分地區。相反，大部分中低價 Android 機在黑市根本不具吸引力，因此賊人搶劫後一眼看到不是Apple，便毫不猶豫丟回去，避免平白承擔罪責。