iPhone Fold成功研發無摺痕屏幕｜螢幕摺疊手機發展近十年，Android 陣營雖然百花齊放，但螢幕上的折痕一直是無法跨越的技術極限。螢幕一旦多次開合，中央那條陰影始終難以真正消失，長期影響觀感。如今，這難題似乎將由 Apple 正式打破。多個供應鏈消息指，Apple首款折疊螢幕手機 iPhone Fold 已完成關鍵突破，其無摺痕內屏已定型。



無摺痕螢幕登場

據「快科技」最新消息，Apple 已成功研發新一代折疊螢幕技術，其核心在於能有效消除折線的痕跡。供應鏈人士透露，iPhone Fold 採用的內螢幕將由 Samsung 獨家供應，但面板結構、材料處理工序以及疊層壓合方式均由 Apple 主導設計。而真正關鍵的，是一組全新機械結構與螢幕應力分散技術，讓面板在開闔時維持均勻彎曲，避免像傳統折疊屏般在中央出現永久性溝痕。

報道指，富士康已為此項目搭建專屬生產線，顯示Apple已不再停留在實驗階段，而是正式進入工程驗證與預量產流程。若一切順利，這將成為市場上第一款真正無摺痕的折疊螢幕手機。

內外雙螢幕尺寸曝光 電池比 iPhone 17 Pro Max 更大

目前曝光的原型機配置亦相當完整。iPhone Fold 採用「書本式」的對摺設計，內螢幕7.74 吋；外螢幕 5.49 吋。

尺寸比坊間不少 Android 折疊旗艦機略大，定位接近手機與平板的融合體。值得留意的是，電池容量測試版高達 5400–5800mAh，不僅超過自家 iPhone 17 Pro Max，更是Apple歷來最大容量紀錄。

折疊螢幕最大挑戰除了螢幕，就是鉸鏈。Apple 已掌握以液態金屬製造高強度鉸鏈組件的技術，這種材料具有低變形、高韌性特質，理論上能大幅提升折疊耐久度並保持細緻手感。

2026 年推出 售價高達 2000 美元

根據 Bloomberg 記者 Mark Gurman 的最新爆料，Apple 內部目前仍以 2026 年秋季發佈會為目標，規劃與 iPhone 18 系列同步亮相。由於研發成本極高，新機起步價預估約 2000 美元（約 $15,600），成為Apple史上最昂貴的 iPhone 型號。

值得一提的是，因折疊屏厚度與內部佈局限制，Face ID 將不會出現，改以側邊按鍵式 Touch ID 取代。對不少長年期待 Touch ID 回歸的用家而言，或許反而是一大驚喜。