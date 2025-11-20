Samsung Galaxy S26 三星智能手機系列預計2026年初發表，而網民最關心的當然是「演唱會拍片神器」後繼機 Samsung Galaxy S26 Ultra 的硬體規格細節，有傳除了鏡頭更強、電量更長、改善無線充電速度，早前知名科技產品爆料者 @UniverseIce 分享了更多與機身重量有關的資訊。



Samsung Galaxy S26 Ultra 相機規格有何升級？

相機規格向來是用家最關心的首要焦點，據最新情報流出，Galaxy S26 Ultra 將繼續沿用 2 億像素主鏡頭，並搭載 Samsung ISOCELL HP2 感光元件。最令人驚喜的升級在於主鏡頭光圈預計由前代的 f/1.7 提升至 f/1.4，這意味著進光量將大幅增加，在演唱會、夜間街拍等低光環境下的成像表現有望提升約 19%。此外，新機預計配備 5000 萬像素超廣角鏡頭、5000 萬像素潛望式長焦鏡頭及 1200 萬像素遠攝鏡頭，全方位強化拍攝體驗。

Galaxy S26 Ultra 將搭載甚麼處理器晶片？

鏡頭加強、拍片畫質提高，自然需要更強的硬件去加速運算處理；消息指 S26 系列或會採用「雙晶片」策略，頂級旗艦 Galaxy S26 Ultra 預料將在國際版搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，以確保最強勁的運算效能與 AI 處理能力。至於記憶體配置，傳聞將提供 12GB RAM 配搭 256GB 或 512GB 儲存空間，部分市場甚至可能推出 1TB 版本，滿足高用量用家的需求。

新機外觀設計與機身重量有驚喜嗎？

蘋果的 iPhone 17 Pro Max 增重至 233g，而 Galaxy S26 Ultra 則有傳會減磅，比S25 U更輕。爆料指出，新機重量約為 214g，相比上代 S25 Ultra 的 218g 輕了 4g。雖然減幅輕微，但對比競爭對手的旗艦機又再增重，Samsung 在大屏幕手機的輕量化設計上顯然更具優勢，有望減輕長時間手持的負擔。

Samsung Galaxy S26 Ultra 預計幾時出？售價會加嗎？

發售日期與價格也是用家最關心的一點，根據多個韓國媒體報導，Samsung Galaxy S26 Ultra 發表日期最有可能落在 2026 年 2 月 25 日，預計將在美國舊金山舉辦 Galaxy Unpacked 發表會。至於售價，由於採用了成本較高的 Snapdragon 頂級晶片，又升級相機模組，市場分析預測 Galaxy S26 Ultra 的定價可能會有所上調。有意入手的消費者，請期待HK01 日後的更進報導。