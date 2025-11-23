HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL 一體式黑膠碟盤開箱試玩／Fosi Audio Luna3 黑膠唱盤開箱試玩｜港日韓掀黑膠熱潮：兩款新唱盤讓你即買即玩享靚聲體驗，一體式與純唱盤如何選擇？｜近年港日韓三地樂壇，再一次帶動黑膠唱片Long-Playing Vinyl Record成為代表「靚聲」與「潮物」的代名詞。

如果不想黑膠唱片只成為家中「扮有型」的擺設，那當然要選購一部黑膠碟唱盤（Turntable）去播碟！市面的黑膠唱盤分為：一體式／純唱盤 兩大類，前者內置擴音及喇叭，適合入門新手即買即播；後者則提供更佳音色，比較適合對音樂有要求的你，不過就需要另外配置方能播放音樂。以下是兩類產品的新上市推薦款式。



想要開箱即聽黑膠？一體式唱盤有什麼優勢？

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL 一體式黑膠唱盤喇叭

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL

由雷鬼音樂傳奇Bob Marley家族創立的House of Marley，推出全新Soul Rebel一體式黑膠唱盤HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL，機身以竹＋木風格及布織網面組成，唱盤底座與轉盤下更設有暖光氣氛燈，為聆聽時光增添浪漫氛圍，擺在家中已是一件有型的裝飾品。

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL唱盤底座與轉盤下更設有暖光氣氛燈，為聆聽時光增添浪漫氛圍

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL唱盤底座與轉盤下更設有暖光氣氛燈，為聆聽時光增添浪漫氛圍

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL內置喇叭：包括2組10W、66mm全頻單元及雙低音反射端口，開箱即可享受飽滿音質，無需額外購買音響系統。它還內置藍牙5.3雙向傳輸功能，既可連接手機作藍牙喇叭使用，亦可將黑膠音樂無線串流至外部喇叭或耳機。

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL還內置藍牙5.3雙向傳輸功能，可連接手機作藍牙喇叭使用。

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL內置喇叭：包括2組10W、66mm全頻單元及雙低音反射端口，開箱即可享受飽滿音質。

配備Audio-Technica AT3600L MM動磁唱頭，細膩還原每個溝槽細節；可調循跡力與防滑控制設計，精準追針不傷唱片。貼心的自動啟停功能，放針後自動啟動，唱片播完自動抬臂歸位，特別適合新手操作。它亦備有 RCA及3.5mm AUX輸出，方便日後接駁其他音樂器材擴充使用。售價HK$2,280 查詢：OPUS CP（9723 5623）

HOUSE OF MARLEY SOUL REBEL｜售價HK$2,280 查詢：OPUS CP（9723 5623）

追求發燒級音質？純唱盤配外置唱放效果更佳？

Fosi Audio Luna3 黑膠唱機

Fosi Audio Luna3 黑膠唱機｜售價HK$2,880，查詢 npmall.com.hk／ Whatsapp：9869 0710

專注高品質HiFi產品的Fosi Audio，推出旗下首部黑膠唱機Fosi Audio Luna3 ，其全黑啞光機身配直徑300mm亞加力轉盤，透明質感搭配橙色唱盤墊在開機時會發出橙光，簡潔又具品牌辨識度。Luna3 以「Less is More」設計哲學回歸黑膠播放本質，專為發燒友與講究音質的樂迷而設，不過就需要加購唱頭放大器 (Phono Preamp)／擴音機 (Amplifier)／喇叭 (Speakers)等器材才能播放音樂。

全黑啞光機身配直徑300mm亞加力轉盤，透明質感搭配橙色唱盤墊在開機時會發出橙光。

全黑啞光機身配直徑300mm亞加力轉盤，透明質感搭配橙色唱盤墊在開機時會發出橙光。

Luna3採用皮帶驅動系統，搭載配備霍爾感測器的伺服摩打，轉速誤差控制在±0.11%以內，達到發燒級別精準度，有效降低抖動與顫動，確保音準穩定。配備鐵三角VM95E動磁唱頭，呈現飽滿人聲與清晰高頻；0-4g手動防側滑調節針壓，提升循軌精度並減少黑膠損耗。一體式底座結構加入阻尼減震材料，有效減少外部震動影響播放效果。

配備鐵三角VM95E動磁唱頭，呈現飽滿人聲與清晰高頻；0-4g手動防側滑調節針壓，提升循軌精度並減少黑膠損耗。

Luna3採用皮帶驅動系統，搭載配備霍爾感測器的伺服摩打，轉速誤差控制在±0.11%以內。

Luna3 單機售價為HK$2,880，查詢 npmall.com.hk／ Whatsapp：9869 0710 產品不設內置唱放，只輸出純淨類比音頻；建議配搭Fosi Audio的Box X5唱機前置放大器使用，現時Luna3 + Box X5套裝優惠價$2,980（原價$3,509），節省達$529。

Luna3 單機售價為HK$2,880