Harman Kardon Soundsticks 5 評測：經典藝術與現代聲學革新

Harman Kardon Soundsticks 5 評測｜自Harman Kardon推出首代Soundsticks以來，其標誌性的透明「水母」設計便突破了傳統音響器材的框架，成為科技美學的典範，更獲得紐約現代藝術博物館（MoMA）的永久收藏。歷經多代演變，備受期待的第五代革新之作 Harman Kardon Soundsticks 5 早前正式於香港推出。不僅在視覺上回歸並昇華了經典的通透美學，更在聲學結構、連接技術及智能控制上實現了全方位突破。記者實試一星期Soundsticks 5，發現新機憑藉其三分頻系統、HDMI ARC支援及智能燈效，提升桌面乃至客廳的音頻體驗。



Harman Kardon Soundsticks 5 評測

經典設計的傳承與現代美學的融合

Soundsticks 5 的第一觀感，無疑是對經典的致敬。是次評測的通透黑色機身，展現了深邃而高雅的質感，相較於過往的純透明，更添一份沉穩與神秘感。全透明的圓頂重低音喇叭外殼，讓內部精密的聲學組件一覽無遺，而抬高設計的重低音喇叭結構，不僅在視覺上增添了層次，更在聲學上提供了優化的基礎。兩支衛星喇叭延續了標誌性的「棍狀」設計，金屬點缀使其更顯精緻。這種設計使其超越了單純的音響設備範疇，無論放置於書桌或電視櫃上，本身就是一件極具鑑賞價值的現代家居擺設。

然而，全新加入的動態主題燈光效果，為這套系統注入了生命力。新機提供了五款動態燈光模式及一款靜態模式，用家可透過專屬的 Harman Kardon One App 進行調整。燈光效果並非庸俗的RGB閃爍，而是柔和且富於變化的氛圍光，光線在透明圓頂內流轉，與音樂節奏或環境氛圍互相輝映。無論是在放鬆、浪漫或熱鬧的派對環境中，這種聲光合一的體驗都極具沉浸感。此外，右喇叭底部的直覺式觸控功能，簡化了操作邏輯，體現了設計上的人性化考量。

Harman Kardon One App可以設定動態燈光模式

三分頻系統的細膩演繹

在優雅的外觀之下，Soundsticks 5 同時在聲學性能上進行了徹底的升級，其核心便是採用了真正的三分頻立體聲學設計。這在同類桌面音響系統中堪稱豪華配置。整套系統的總輸出功率高達 190W RMS，為強勁的音效表現提供了充裕的動力儲備。其聲學配置具體由一個 5.25 吋向下發聲的重低音喇叭、六個 40mm 中音驅動單元（每邊衛星喇叭三個）以及兩個 25mm 絲質圓頂高音單元（每邊一個）組成。三分頻設計的最大優勢在於將音頻訊號精確地劃分為低、中、高三個頻段，並交由專屬的驅動單元負責，從而顯著減少了頻率間的干擾和失真。

Harman Kardon One App可以調節EQ

在實際試聽中，透過藍牙 5.4 連接手機播放Blackpink等節奏強勁的K-Pop音樂。Soundsticks 5 的表現令人印象深刻。首先，其 5.25 吋的重低音喇叭所營造的低頻效果「充滿力量」。得益於獨立的圓頂設計和向下發聲結構，低音的下潛深、量感足，但更難得的是其控制力。即使在播放鼓點密集的電子音樂時，低頻依然保持澎湃且不混濁，並未對中高頻造成不當的壓制。

在喇叭座設有簡潔的輕觸操控

接著是中高頻的表現。六個中音單元與兩個絲質圓頂高音單元的默契配合，帶來了極高的解析力。在K-Pop複雜的編曲中，Blackpink 成員的聲線特質、和聲層次以及背景的合成器細節，均能被準確而清晰地還原。人聲的結像紮實，位置靠前，情感細膩；而絲質圓頂高音則確保了高音樂器的明亮與延伸，順滑而不刺耳。這種精準細緻的立體聲效果，證明了三分頻系統的顯著優勢，使其不僅能駕馭流行樂，在播放輕音樂或原聲樂器時，細節的重現亦同樣細膩。

機底的重底音單元

連接性的全方位突破

Soundsticks 5 的另一項重大革新，在於其連接技術的現代化。首先，系統升級至藍牙 5.4 標準，這意味著更低的延遲、更穩定的連接以及更高效率的音頻傳輸，確保了無線音樂播放的便捷性與高品質。Soundsticks 5 新增的 HDMI ARC 連接埠，僅用HDMI 線便能將電視的音頻訊號回傳至音響，實現音畫同步，並可直接使用電視遙控器控制音量。這徹底解決了傳統音響連接電視時線材繁雜、操作不便的痛點。更重要的是，在 HDMI ARC 的加持下，Soundsticks 5 能夠支援 Dolby Audio 杜比音效解碼。當用家觀看電影、追蹤劇集或進行遊戲時，這套 2.1 系統能營造出遠勝於電視內置喇叭的沉浸式聽覺饗宴，顯著提升音質清晰度與觀影臨場感。此外，Soundsticks 5 還具備 Auracast 技術。這項基於藍牙的新技術允許音響串聯多台同樣支援 Auracast 的喇叭進行同步播放。

HDMI ARC輸入

評測總結

Harman Kardon Soundsticks 5 非僅僅滿足於過往的榮譽，而是在繼承 MoMA 級設計精髓的基礎上，針對現代用家的核心需求進行了全面革新。從視覺上，全新的動態燈效使其成為更具活力的家居藝術品；從聲學上，三分頻系統提供了超越同價位產品的細膩與力量；從功能上，HDMI ARC 與杜比音效的加入，使其應用場景從書桌延伸至客廳，展現了極高的實用價值。Harman Kardon Soundsticks 5 的售價為 $3,299，以其三千餘元的價位而言，它不僅是一套性能出色的音響系統，更是一件融合了聽覺與視覺享受的設計傑作。