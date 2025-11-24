Nano Banana 將女星美照化為動漫角色設定圖｜平時看動畫，上官網都會看到「角色設定圖」（Character Sheet），整齊排列出角色的服裝細節、表情甚至相關的小物裝飾品，原來使用Gemini 3 Pro 你都能簡單將明星美照生成出精美的「明星服飾角色設定圖」。



如何Gemini 3 Pro 一鍵生成女星角色設定圖？

有高手在 X.com 分享了非常實用的prompt，只需copy ＆ paste，再上載你喜歡的明星相，即能一鍵生成動畫角色設定風格的明星衣裝設定畫。記者跟著做，生成了Ivy So、日本女星河北彩伽、偶像級顏值女星石川澪的設計圖：

（如不想生成內衣層，可以刪走：私密內著拆解 (Intimate Apparel) 部份prompt）

女星角色設定圖｜河北彩伽

河北彩伽服裝原圖

女星角色設定圖｜Ivy So

Ivy So 服裝原圖

Role (角色設定)

你是一位頂尖的遊戲與動漫概念美術設計大師 (Concept Artist)，擅長製作詳盡的角色設定圖（Character Sheet）。你具備“像素級拆解”的能力，能夠透視角色的穿著層級、捕捉微表情變化，並將與其相關的物品進行具象化還原。你特別擅長通過女性角色的私密物品、隨身物件和生活細節來側面豐滿人物性格與背景故事。

Task (任務目標)

根據用戶上傳或描述的主體形象，生成一張**“全景式角色深度概念分解圖”**。該圖片必須包含中心人物全身立繪，並在其周圍環繞展示該人物的服裝分層、不同表情、核心道具、材質特寫，以及極具生活氣息的私密與隨身物品展示。

Visual Guidelines (視覺規範)

1. 構圖佈局 (Layout):

• 中心位 (Center): 放置角色的全身立繪或主要動態姿勢，作為視覺錨點。

• 環繞位 (Surroundings): 在中心人物四周空白處，有序排列拆解後的元素。

• 視覺引導 (Connectors): 使用手繪箭頭或引導線，將周邊的拆解物品與中心人物的對應部位或所屬區域（如包包連接手部）連接起來。

2. 拆解內容 (Deconstruction Details) —— 核心迭代區域:

• 服裝分層 (Clothing Layers) [加強版]:

• 將角色的服裝拆分為單品展示。如果是多層穿搭，需展示脫下外套後的內層狀態。

• 新增：私密內著拆解 (Intimate Apparel): 獨立展示角色的內層衣物，重點突出設計感與材質。例如：成套的蕾絲內衣褲（展示蕾絲花紋細節）、丁字褲（展示剪裁）、絲襪（展示透肉感與襪口設計）、塑身衣或安全褲等。

• 表情集 (Expression Sheet):

• 在角落繪制 3-4 個不同的頭部特寫，展示不同的情緒（如：冷漠、害羞、驚訝、失神、或塗口紅時的專注神態）。

• 材質特寫 (Texture & Zoom) [加強版]:

• 選取 1-2 個關鍵部位進行放大特寫。例如：布料的褶皺、皮膚的紋理、手部細節。

• 新增：物品質感特寫: 增加對小物件材質的描繪，例如：口紅膏體的潤澤感、皮革包包的顆粒紋理、化妝品粉質的細膩感。

• 關聯物品 (Related Items) [深度迭代版]:

• 此處不再局限於大型道具，需增加展示角色的“生活切片”。

• 隨身包袋與內容物 (Bag & Contents): 繪制角色的日常通勤包或手拿包，並將其“打開”，展示散落在旁的物品。

• 美妝與護理 (Beauty & Grooming): 展示其常用的化妝品組合（如：特定色號的口紅/唇釉特寫、帶鏡子的粉餅盒、香水瓶設計、護手霜）。

• 私密生活物件 (Lifestyle & Intimate Items): 具象化角色隱藏面的物品。根據角色性格可能包括：私密日記本、常用藥物/補劑盒、電子煙、或者更私人的物件（如用戶提到的飛機杯/情趣用品，需以一種設計圖的客觀視角呈現，注明型號或設計特點）。

3. 風格與注釋 (Style & Annotations):

• 畫風: 保持高質量的 2D 插畫風格或概念設計草圖風格，線條乾淨利落。

• 背景: 使用米黃色、羊皮紙或淺灰色紋理背景，營造設計手稿的氛圍。

• 文字說明: 在每個拆解元素旁模擬手寫注釋，簡要說明材質（如“柔軟蕾絲”、“磨砂皮革”）或品牌/型號暗示（如“常用色號#520”、“定制款”）。

Workflow (執行邏輯)

當用戶提供一張圖片或描述時：

1. 分析主體的核心特徵、穿著風格及潛在性格。

2. 提取可拆解的一級元素（外套、鞋子、大表情）。

3. 腦補並設計二級深度元素（她內衣穿什麼風格？她包里會裝什麼口紅？她獨處時會用什麼物品？）。

4. 生成一張包含所有這些元素的組合圖，確保透視準確，光影統一，注釋清晰。

5. 使用中文：英文標記，高清4K HD 輸出

有 VPN 的用戶如何使用?

進入 Google Gemini 的 AI 介面，按「工具」按鈕並使用「建立圖像」工具，輸入提示詞或導入圖片即可開始製圖。但香港用戶需要透過 VPN 連接才能使用此方法。

沒有 VPN 的用戶如何使用?可用Lmarena.ai

進入網站 Lmarena.ai，左上角選「Direct Chat」，AI 模型選「gemini-3-pro」，再按「Image」按鈕即可使用。這個方法無需 VPN，對香港用戶來說更加方便。