最近網民瘋玩AI生成3D公仔Figure 圖，無論是家人生活照、偶像明星相、電影劇照、Meme圖，只需上載圖片加上簡單指示，Google最新推出的Nano Banana（正式名稱為Gemini 2.5 Flash Image）AI圖像生成模型，都能有十幾秒內輕鬆製作出專業級的3D公仔圖片，現在就來簡單教你玩法！



什麼是Google Nano Banana？

Google Nano Banana是Google DeepMind開發的最新AI圖像生成模型，擅長圖像編輯和生成，能夠理解3D關係並精確操控物體，同時保持圖像的整體構圖和風格。早前記者已教大家玩過「多圖像融合」，將明星相改為真人版《鬼滅之刃》角色（連結），現在再解釋網上流行的3D公仔圖生成法。如果你沒有使用VPN，可以使用 LMArena平台，若果有VPN，直接去 Gemini AI Studio 玩吧！

鬼滅之刃無限城Nano Banana真人版｜教你AI生成真人猗窩座炭治郎

開始使用Nano Banana製作3D公仔

準備工作｜先準備一張清晰的照片作為公仔的基礎，無論是自拍照、親友的照片、寵物、偶像甚至劇照都可以。最好選擇照片光線充足、背景簡潔、解像度高的相片，這樣AI就能更準確地識別和處理主體；記者今次就用最近最火的《KPOP 獵魔女團》劇照試玩。

記者今次就用最近最火的《KPOP 獵魔女團》劇照試玩。

操作步驟詳解

第一步：選擇平台｜目前可以通過多個平台使用Nano Banana，包括Gemini AI Studio 、或第三方平台LMArena，在網站頂部選單揀「Direct Chat」，選擇使用「Gemini-2.5-Flash-Image-Preview」。如果有VPN，會建議初學者直接用Gemini開始，界面比較友善，功能又完整。

建議初學者直接用Gemini開始，界面比較友善，功能又完整。

第二步：撰寫提示詞｜成功的關鍵在於精確的提示詞，以下是幾種實用的模板，大家可以照樣輸入：

create a 1/7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is the Zbrush modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a BANDAI-style toy packaging box printed with the original artwork.，The packaging features two-dimensional flat illustrations.

Please turn this photo into afigure. Behind it, there should be a Model packaging box with the character from this photo printed on it. In front of thebox.on a round plastic baseplace the fiqure version of thephoto l gave you. l'd like the PVC material to be clearlyrepresented.lt would be even better if the background is indoors.

再加多一條中文版prompt，各位可以嘗試自己再修改要求指示，記者為了配合《K-Pop 獵魔女團》的風格，要求背景改用女性化妝台，電腦也指定為粉紅色M4：



為圖中的人物製作一個1/7比例的商業化 Figure 手辦公仔，呈現人物原本的表情、手勢。手辦公仔要全身，配以一個亞加力膠底墊，不要有任何文字。背景是一張可愛風格的女生化妝台，有一部粉紅色的 iMac M4 電腦，電腦螢幕顯示出此 Figure 的 ZBrush modelling process。在電腦螢幕旁邊，放置一個 BANDAI figure 模型風格的包裝盒，上面印有此模型的插畫，包裝盒上的標題文字用「K-Pop Demon Hunter」(或你指定的包裝主題字樣)

第三步：調整與優化｜初次生成的結果可能不盡如人意，這時可以使用Nano Banana的強大編輯功能進行微調。你可以直接以對話要求AI改變光源、更換服裝、調整姿勢、修改表情、添加配件，玩法很自由。

以下例子就是要求AI將武器配件改為斧頭及波板糖，你更可以上傳圖片給乎更明顯的要求。

4個進階技巧小貼士

角色一致性維持：Nano Banana的一大優勢是能夠在多次編輯中保持角色的一致性。當你需要製作系列公仔時，可以使用相同的基礎提示詞，只改變服裝或配件，就能創造出風格統一的收藏系列。

包裝設計創意：不要忽視包裝設計的重要性！一個精美的包裝能讓你的3D公仔更具收藏價值。可以嘗試不同的包裝風格，比如「景品盒包裝」「復古背卡泡殼包裝」，甚至指定要添加BANDAI TOMY等品牌logo，或註明玩具包裝盒上的名稱。

多圖像融合應用：利用Nano Banana的多圖像融合功能，你可以向AI提供不同角度的照片，結合成更立體、更真實的公仔效果。

注意事項與建議：使用AI工具時要注意智慧財產權問題，如使用了他人及明人的相片，絕對不要用作商業用途。同時，建議保存你的提示詞記錄，這樣未來就能輕鬆重現或改良你的作品。