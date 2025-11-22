Google 發表Gemini 3.0 以及超強的繪圖AI「Nano Banana Pro」，它終於懂得生成繁體中文字，更學會了香港漫畫風格製圖！轉眼間，一系列用黃玉郎《龍虎門》畫風二創生成的《星矢》、《高達》漫畫在網上瘋傳，現在馬上教你如何玩！



如何用 Nano Banana Pro 生成港漫風格圖片?

Google 推出的 Nano Banana Pro 能夠準確處理繁體中文字體與對白，自然融入圖片情境中。要生成黃玉郎或馬榮成風格的港漫，關鍵在於提示詞的設計。黃玉郎以《龍虎門》開創港式功夫技擊漫畫，而馬榮成則以《中華英雄》和《風雲》的寫實風格聞名。

在提示詞中可以加入「80年代港漫風格」、「寫實武俠漫畫風格」、「黃玉郎龍虎門風格」或「馬榮成風雲畫風」等關鍵字。同時描述場景時要加入「繁體中文對白」、「對白氣泡」等要求。在生成圖片時，可以要求「動作場面」、「電影分鏡感」、「細緻人物描繪」等元素，並加入「武俠」、「功夫」、「街頭格鬥」等港漫常見題材。更可指定更改對白，比如月野兔以「本座」自稱，令它更具「港漫味」。

記者以Nano Banana Pro 港漫風格作的《美少女戰士》

記者以Nano Banana Pro 港漫風格作的《鬼滅之刃》

記者以Nano Banana Pro 港漫風格作的《SLAM DUNK》

Nano Banana 有時都會失準，比如這張「安西教練」它就搞錯了服裝與三井的長短髮。

記者以Nano Banana Pro 港漫風格作的《海賊王》

網民用港漫風格重繪《聖鬥士星矢》，完全沒有違和感。

就算原版不是漫畫，也可以向Nano Banana Pro解釋，並提供文字／動畫截圖給它，一樣可以製成港漫！

有 VPN 的用戶如何使用?

進入 Google Gemini 的 AI 介面，按「工具」按鈕並使用「建立圖像」工具，輸入提示詞或導入圖片即可開始製圖。但香港用戶需要透過 VPN 連接才能使用此方法。

沒有 VPN 的用戶如何使用?可用Lmarena.ai

進入網站 Lmarena.ai，左上角選「Direct Chat」，AI 模型選「gemini-3-pro」，再按「Image」按鈕即可使用。這個方法無需 VPN，對香港用戶來說更加方便。