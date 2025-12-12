Nano Banana Pro｜不只做圖咁簡單　輕鬆生成旅遊攻略圖﹑遊記

Nano Banana Pro 近日成為最熱門的 AI 話題，不只有出色的繪圖能力，就連理解中文指令，以及圖片生成中文的效果都極度成熟。而 Nano Banana Pro 的功能遠不只單純的生成圖片這麼簡單。近日就有用家想出，用來生成旅遊攻略圖﹑遊記，成品更是意想不到的好。



過往每次旅行，不少人都會花上幾小時甚至幾天整理行程：逐項抄下餐廳地址、逐段寫下交通方法、把景點逐格放在 Word 或 Notion 裡；看得明白，但往往不夠吸引、不夠好看、也不方便分享。近月 Google 全新圖片生成模型 Nano Banana Pro 出現後，這個流程出現了令人意想不到的改變：原來行程可以不只是「寫好」，更可以「畫好」。

Nano Banana Pro 能讀懂中文文本、理解場景，並輸出極為細緻的中文字圖片，令旅遊攻略不再是一頁文字，而是變成易讀、美觀而具個人風格的旅遊圖卡。無論是朋友之間分享、計劃行程、拍照打卡、甚至整理旅遊手帳，都能瞬間變得更輕鬆、更具儀式感。

AI 圖像生成進化：行程一貼，攻略即成

不少 AI 模型雖然支援圖片生成，但中文字渲染往往是一大弱點，不是字體怪異，就是字形歪斜，難以用於正式分享。Nano Banana Pro 最大的突破，正正在於它能自然、工整地生成中文，甚至做到接近手寫風格、雜誌風格、文青風格等不同版面。

只要把行程貼上：

– 出發時間

– 景點安排

– 餐廳資訊

– 交通方式

– 旅程亮點



AI 就能理解次序、分類資訊，並自動排版，生成宛如雜誌編輯完成的旅遊攻略圖。不必再做 Canva、也不必再調整字距，只需一段 prompt，就能擁有乾淨又漂亮的版面。

從行程規劃、旅遊筆記到手帳設計 一部手機即可完成整個旅程故事

以往整理旅遊手帳是一件需要大量時間的事：貼紙、相片、文字、行程、地圖……每一頁都要慢慢設計。Nano Banana Pro 的加入令這件事出奇地簡單，Facebook@Tonyaigirls 分享，能按照內容生成一張風格統一的旅記圖卡，甚至加入可愛插畫、手繪風背景，讓整份遊記變得有生動。

這對於喜歡記錄生活、整理旅行回憶、甚至經營社交平台的人來說，非常有吸引力。從此不再需要手繪、不再需要花大量時間排版——旅程中的每個片段都能在幾秒內變成可收藏的視覺作品。