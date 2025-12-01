YouTube Premium 非常實用，可是月費並不便宜，很多人為了不睇廣告想方設法去避開。近日，一個本來要收費的 App—YouPlay 突然推出終身免費活動，可以不用VPN，以及加入Premium 的情況下，無廣告觀看 YouTube 影片。



YouPlay 內建影片廣告阻擋器、支援背景播放與子母畫面功能，更重要是毋須 VPN、毋須繁瑣設定，即能取代一般 YouTube 使用體驗。普遍影片平台的廣告插播形式日益增多，包含前置片頭、中段自動插入廣告、甚至是短片串流的停頓式廣告，都能透過 YouPlay 自動過濾。

實測當播放 YouTube 影片時，畫面能自然切換至主內容，沒有延遲、沒有黑屏，用家不需手動跳過廣告，整體流暢度與官方 Premium 相差不大。由於 YouPlay 本質上是以極簡瀏覽器框架運作，因此亦能阻擋不少網站上的橫幅廣告與彈出式宣傳，對於經常以手機閱讀文章、觀看教學影片的用戶而言，確實能大幅提升專注度。

值得注意的是，YouPlay 能否持續有效阻擋廣告，仍視乎 YouTube 未來的更新策略。然而在目前實測下，其效能相當穩定，並沒有明顯的問題。

極簡界面、快速啟動

不同於部分同類型工具，YouPlay 的界面相當簡約。首頁為單一搜尋欄位及精簡按鈕，不會顯示多餘設定或繁雜選項，用戶首次打開 App 時即可直接使用。瀏覽器設計亦非常輕量化，啟動速度快，並無額外插件影響效能，因此即使在較舊型號的 iPhone 上，也能保持順暢操作。

使用時仍須注意帳號安全

YouPlay 安裝後若確認購買畫面顯示「$0」，便能永久啟用完整功能。由於活動已有多天，不排除會在短期內結束。

然而，任何第三方 App 只要涉及登入帳號，都必須特別審慎。YouPlay 本身並非 YouTube 官方工具，用戶若登入 Google 帳號，會涉及個人資料與播放紀錄等敏感資訊。因此，較好的做法是以備用帳號操作，而非個人主帳號，以降低潛在風險。若純粹用於觀看一般內容，更可選擇完全不登入。

YouPlay iOS平台限定：（點擊下載）