空氣清新機著綠燈就閂得？專家：千祈唔好　分享正確操作方法

在不少家庭中，空氣清淨機早已成為日常家電的一部分，尤其近年季節變化明顯、過敏情況普遍，許多人甚至會在客廳、睡房都放上一部。不過令人意外的是，近期有專家指出，大部分用家仍然存在一個相當普遍的誤解，當機身燈號轉為綠色，就立即將空氣清淨機關掉，以為這樣等於任務完成。然而，這種做法往往適得其反，不但未能達到真正的淨化效果，更可能令室內污染物長期累積。



為何「綠燈」不代表可以放心關機？

不少用家會依賴空氣品質感測器作為判斷依據，看到燈號由紅轉橙、再由橙轉綠，便自然覺得空氣已恢復清新，機器可以暫時休息。然而，感測器反映的主要是懸浮微粒濃度，例如 PM2.5、灰塵、花粉等肉眼看不見的小顆粒。這些污染源的確能被快速過濾，但家居環境中還有另一類更頑固、更難察覺的污染物，就是甲醛及其他揮發性有機化合物。

這類化學物質主要來自傢俬木板、黏著劑、皮革、地板塗層等材料，世界衛生組織早已將甲醛列為一級致癌物。更重要的是，它並不像一般粉塵只要淨化一次便能清除，而是會隨時間緩慢釋放，過程可能長達十年。換言之，即使空氣品質燈號顯示良好，甲醛仍然可能在你察覺不到的情況下持續存在於室內。

如果習慣「看到綠燈就關機」，便代表你讓淨化停在半途，而這類化學污染便會在關機期間不斷累積。長遠來看，不但無法形成穩定的健康室內環境，亦可能令家中成員長期暴露於有害氣體之下。

空氣清淨機應該全天候運作嗎？

不少人擔心長時間開機會過度耗電。然而，現代空氣清淨機的能源效率普遍相當進步，大部分機種皆屬長效待機設計，只有在偵測到污染時才會提升風速，其餘時間處於低速運轉。持續運作與全速運作並不相同，其實並不會帶來太大電力負擔。

濾網技術才是真正決勝關鍵

不少人對空氣清淨機的誤解，是以為機器只要能吸入粉塵便算合格。但真正能改變室內空氣品質的，是機內濾網的設計與材質。近年高階機種使用多層結構濾網，結合 HEPA、活性碳、光觸媒等技術，不僅能捕捉微粒，更能分解有害氣體及抑制細菌、病毒，對長時間處理甲醛尤為重要。

除了甲醛及 VOC，家居環境中還有其他污染源會隨時被釋放，例如烹飪油煙、寵物皮屑、地毯中的塵蟎、潮濕天氣的黴菌孢子等。這些污染物並不會因你不在家而停止釋放；因此，只要清淨機停止運作，濃度便會迅速回升。

正確觀念：長開空氣清淨機

空氣淨化並非短時間的任務，而是需要持續性的循環與調控。就像雪櫃不能因為溫度降到目標值就立即關機，空氣清淨機也需要一直保持運轉，才能維持穩定的潔淨狀態。如果你還習慣「看到綠燈就按關機」，不妨立即調整使用方式。保持長時間運作、搭配正確濾網保養方法、不阻擋進風和出風位置，才是真正有效使用空氣清淨機的方式。