iOS 26.2 RC版神級優化？液態滑塊美到窒息　但勸你先不要升級

2025年12月4日凌晨，蘋果向iPhone用戶推送了即將發布的iOS 26.2候選版本，也就是準正式版，開發者和公測用戶都能升級體驗。



按照慣例，iOS 26.2正式版將在2025年12月9日凌晨正式發布。

iOS 26.2在此前的測試版中就備受好評，修復了持續多個版本的負一屏、控制中心卡頓情況，而且加入了全局的新動效，非常絲滑流暢。

此外，液態玻璃也適配了更多場景，體驗上更沉浸。

感興趣的朋友，可以按照以下方式申請資格，雖然RC版本已經非常穩定，但建議普通用戶還是等下周：

1. Safari瀏覽器打開Apple Beta版軟件計劃頁面（點擊進入），點擊註冊，登錄Apple ID。

2. 登錄Apple ID後會跳轉到「Beta版軟件指南」頁面，向下找到「註冊你的iOS裝置」並點擊。

3. 點擊後會跳轉到「註冊你的裝置」頁面，再點擊「打開Beta版更新」。



按照這三步操作完成，你的Apple ID就已經擁有測試資格了。

iOS 26.2更新內容如下：

鎖屏

新增液態玻璃滑塊（Liquid Glass slider）：選擇「Glass」選項時，可通過滑塊調節時鐘顯示效果，從「幾乎完全透明」到「磨砂質感」自由切換。

保留獨立「Solid」開關：關閉時鐘的液態玻璃效果，切換為更不透明的顯示樣式，同時仍支持時鐘顏色自定義。

睡眠評分

優化評分區間以更貼合用戶睡眠後的實際感受，具體調整如下：

．非常低-0-40（之前為0-29）

．低-41-60（之前為30-49）

．一般-61-80（之前為50-69）

．高-81-95（之前為70-89）

．非常高-96-100（之前為90-100）



評分依據：綜合睡眠時長（50分）、就寢時間（30分）、夜間中斷次數（20分），滿分100分，可在iPhone健康app中查看，支持所有兼容watchOS 26.2的Apple Watch機型。

密碼

密碼app的「設置」欄新增選項：可管理「登錄時不保存密碼的網站」，方便用戶統一管控密碼存儲規則。

AirPods即時翻譯（歐盟）

首次向歐盟地區開放該功能，此前因需完成《數字市場法案》合規工程工作而延遲。

支持AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、帶主動降噪（ANC）的AirPods 4。

支持語言包括英語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語、意大利語、中文（簡/繁）、日語、韓語。

輔助功能與安全

警報閃光燈：設置-輔助功能中，新增「屏幕閃爍」選項（原僅支持背部LED燈），用戶可選擇「僅屏幕閃爍」或「屏幕+LED同時閃爍」。

增強安全警報：設置-通知中新增該模塊，支持管理「地震警報、緊急威脅警報」，並可開啟「位置優化警報推送」，提升警報可靠性。

水平儀應用內新增液態玻璃設計

在CarPlay設置中，可關閉訊息的固定對話功能，不會自動同步iPhone上的訊息，隱私性更強。

疑似新增對Apple Vision Pro的Logitech Muse設備支持。

