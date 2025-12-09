周末跌到15℃　怕開電暖器電器會好貴？台電教慳電方法﹑選購心得

電暖爐慳電貼士｜天文台預測香港天氣將在周末跌至 15℃，不少家庭已準備把電暖器重新搬出來。不過，開電暖器又怕令電費爆煲，不開又冷得難以入眠。早前台電從電暖器種類、使用方式到慳能小技巧，逐一剖析如何在寒冷天氣保持室內溫暖的同時，又不致令電費大幅上升。



在選購電暖器時，安全性始終是第一要務。台電提醒，市面上暖爐選擇繁多，質素亦參差不齊，消費者應以具備標準檢驗合格標誌的型號為首選。電暖器本質上為高功率電器，若電路設計不佳或物料欠佳，容易在長時間運作下過熱甚至釀成意外，因此任何購買前的基本要求，必定是確保其符合安全規範。消費者需要考慮自身的使用場景，包括房間大小、使用時間長短以及是否需要移動等，從而選出適合的類型。

現時常見的電暖器主要分為三大類型，各有截然不同的特性與優缺點。陶瓷電暖器屬於不少家庭的常見選擇，其核心是陶瓷發熱體，能於短時間內釋放大量暖風。外形輕巧、易於搬動，可迅速將局部空間加熱，尤其適合如書房、睡房或辦公角落等小範圍使用。不過，由於出風口集中，暖感主要於前方區域，若期望整個房間均勻升溫，陶瓷暖爐便未必是最理想。

葉片式暖爐則以穩定、溫和而受不少家庭信賴，尤其是需要長時間取暖的場合。其原理是透過油循環系統帶動自然對流，使整個空間逐漸升溫，暖度分布平均，而且不會產生風聲或刺激性氣味，非常適合睡房、客廳等需要長時間使用的環境。雖然升溫速度較慢，外形亦較笨重，但其「慢熱、持久、不乾燥」的特性，在冬季寒流期間往往更舒適。

至於鹵素電暖器則以快速見效見稱，藉由鹵素燈管釋放輻射熱，只要在照射範圍內便能立即感受到溫暖。耗電量相對較低，價格亦親民。其缺點是供熱範圍有限，難以應付大面積空間，較適合作為短時間、局部保暖的輔助來源，例如工作桌前、沙發旁或臨時驅寒使用。

然而，不論選擇哪一種暖爐，若使用方式不當，不但會令室內不夠暖，亦可能提升電費支出。台電指出，許多人會在未清潔暖爐的情況下直接開機，但累積的塵埃容易造成散熱不良，令暖機效率下降，反而增加耗電。因此，每半年為暖爐濾網或葉片清潔一次十分重要，但必須先拔掉電源，待機身完全冷卻後才可進行。

不少人擔心開電暖器會令電費暴升，其實只要掌握正確使用方式，暖房效果與節能並非不可兼得。台電表示，若空間相對細小，例如香港大部分家庭的睡房，只要選擇合適瓦數的暖爐並設定合理時間，電費並不會如想像般驚人。若只需短時間保暖，如睡前預熱房間，可先開暖爐提升室溫後關掉，再配合保暖被具，亦能節省不少能源。葉片式暖爐適合低速長開，而陶瓷暖爐與鹵素暖爐則更適合短時驅寒，根據需求彈性使用反而更省電。

此外，減少熱能外洩亦是節能關鍵。冬季使用暖爐時，適度緊閉窗戶、拉上厚窗簾、避免冷風滲入，均能減少熱量流失，加速升溫並減輕電暖器的功率需求。如果家中屬於密閉式空間，在稍微升溫後甚至可以調低檔位持續保溫，達到舒適又不浪費能源的效果。