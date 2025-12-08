公共Wi-Fi不能隨便連？中國國安部揭駭客陷阱：手機恐遭監控

中國「國家安全部」微信公眾號發文提醒，熱點（Hotspot）真不能隨意蹭，可能暗藏數據竊取與網絡攻擊。



為何公共Wi-Fi不能隨意連接？

據中國國家安全部介紹，個別境外間諜情報機關會在特定區域（如政府機關周邊、涉密單位附近）設置惡意Wi-Fi。

一旦公職人員、特別是涉密人員不慎連接，其設備內的敏感訊息、通訊錄、郵件往來等可能會被全程監控，甚至造成國家秘密泄露。

+ 5

此外，不安全的公共Wi-Fi是駭客攻擊的重要渠道，用戶設備在連接此類Wi-Fi後，可能被暗中植入惡意程序，在不知情情況下被遠程操控，給個人財產和社會公共安全帶來威脅。

連接不安全公共Wi-Fi時產生的瀏覽記錄、位置訊息、輸入內容等個人數據，還容易被別有用心者非法收集分析，用於構建用戶畫像、識別群體傾向，攻擊者可藉此精準投放虛假訊息、煽動對立情緒。

官方提醒，關閉設備的「自動連接Wi-Fi」功能，防止手機在用戶不知情情況下連入惡意網絡。

在連接公共Wi-Fi前，請主動向場所工作人員核實、確認，確保連接到的是真實可靠的Wi-Fi。

同時，在公共Wi-Fi環境下，不要登錄隱私敏感賬號，請勿進行網上轉賬、輸入銀行卡密碼等高風險操作。

最後，儘量避免使用公共Wi-Fi處理涉及個人隱私等敏感事務。

【延伸閲讀】Wi-Fi 8時代即將來臨！逆天黑科技不拼速度拼穩定 告別延遲掉線（點擊圖片放大）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】