iPhone 17 系列手機尚有一款未登場？沒錯，就是由iPhone 16系列開始，取代SE機種的全新入門機：iPhone 16e 的接班人：iPhone 17e。預計將於2026年春季登場。以下綜合多家外媒與供應鏈消息，整理7大 iPhone 17e 傳聞。



iPhone 17e 蘋果新入門機7大傳聞：規格及上市日曝光｜售價超吸引

iPhone 17e 幾時正式發佈？定價會否維持親民水平？

根據過往蘋果推出「e」系列或 SE 機型的慣例，新機極大機會避開九月的旗艦發佈會。供應鏈消息指出，iPhone 17e 目前已進入試產階段，最快將於 2026年春季（約3月至4月） 亮相。在通脹與元件成本上漲的壓力下，iPhone 17e 的定價備受關注。市場預測其售價將維持在 499 至 549 美元 之間（約港幣 3,900 至 4,300 元）。

iPhone 17e 幾時正式發佈？

iPhone 17e 使用動態島，全系列屏幕告別「M字額」瀏海

最令果迷期待的外觀變化，莫過於螢幕頂部的設計。傳聞指 iPhone 17e 將正式淘汰舊款的「瀏海」凹槽，全面轉用 「動態島」（Dynamic Island） 設計。這意味著蘋果全線產品將告別「M字額」瀏海。

iPhone 17e 使用動態島，全系列屏幕告別「M字額」瀏海

螢幕刷新率是否仍維持在60Hz？

雖然擁有動態島，但螢幕技術可能仍有等級之分。多方消息確認，iPhone 17e 雖採用 6.1 吋 OLED 面板，但極可能 維持 60Hz 刷新率，並不支援 ProMotion 120Hz 技術。這顯然是為了與高階 iPhone 17 及 Pro 系列作出區隔。

效能核心會否升級至最新的A19晶片？

在效能方面，蘋果似乎不打算吝嗇。傳聞 iPhone 17e 將搭載與 iPhone 17 同世代的 A19 晶片。這款晶片預計採用台積電更先進的製程，能大幅提升運算速度與能耗效率，確保手機能流暢執行各類 AI 功能。

相機鏡頭規格將迎來什麼突破？

為了控制成本，iPhone 17e 預計機背僅保留 單一顆主鏡頭，但在畫素上可能升級至 4800 萬像素以支援 2x 無損變焦。此外，前置鏡頭傳聞將大幅升級至 2400 萬像素，並支援更佳的自動對焦功能。

蘋果自研5G數據晶片能否如期登場？

這可能是 iPhone 17e 內部的最大變革。有分析師指出，此機型有機會率先搭載蘋果 自家研發的 5G 數據晶片，藉此擺脫對 Qualcomm 的依賴，更可優化電池續航力，實現更穩定的連線品質。