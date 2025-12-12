平民機打贏17 Pro﹑Galaxy Z Fold 7！MKBHD手機大獎2025榜單公開

手機大獎2025｜每年年尾，擁2000萬訂閱的 YouTuber MKBHD（Marques Brownlee）都會公布今年的 Smartphone Awards，由設計、相機、續航、性價比到摺機表現等多個範疇，選出過去一年最值得注目的手機。今年的榜單可說驚喜連連，不但旗艦型號之間競爭激烈，更有平價手機力壓眾多大廠，成功奪下年度最佳手機大獎。



年度最佳大尺寸手機：Xiaomi 17 Pro Max 強勢突圍

今年不少品牌的旗艦螢幕愈做愈大，但要在超大屏手機中脫穎而出，規格和體驗都要夠全面。MKBHD 給予最高評價的，是螢幕達 6.9 吋、規格爆滿的 Xiaomi 17 Pro Max。其採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5、7,500mAh 矽碳電池，以及主、副鏡皆達 50MP 的三鏡組合，加上背面的小尺寸副螢幕，令其在操作彈性與續航上都明顯領先同級。Oppo Find X9 Pro 也因同樣採用大電量與頂級相機模組而獲得特別提及，但整體仍以小米的綜合表現最受評審青睞。

最佳小尺寸手機：Galaxy Z Flip 7

傳統迷你旗艦幾乎在市場絕跡，MKBHD 因而將焦點放到可摺屏產品。Galaxy Z Flip 7 展開後仍保留 6.9 吋正常手機尺寸，加上前屏變得更易用，能查看訊息、回覆通知而不用完全打開手機，令其成為 2025 年最佳小尺寸手機的選擇。

年度最佳相機：Oppo Find X9 Pro

今年手機鏡頭的比拼激烈，但 MKBHD 認為在拍攝效果、對焦速度、影像處理等多方面，Oppo Find X9 Pro 均表現優異。除了 50MP 主鏡及超廣角，還搭載 200MP 長焦與獨立色彩傳感器，令其在動態範圍與細節保留上均勝出。高規格的 4K120fps 及 Dolby Vision 影片錄製亦令其在影音層面大幅加分。至於 iPhone 17 Pro 雖失落頭位，但仍以影片拍攝能力穩居專業錄影之選，而 Vivo X300 Pro 也因超大感光元件而獲讚賞。

性價比之王：CMF Phone 2 Pro

最具話題性的獎項落入一部不到 300 美元的 CMF Phone 2 Pro。MKBHD 指其螢幕、電池、三鏡頭配置及流暢度全不似入門手機，加上支援模組化配件，性價比高得誇張。他更直言：「這部手機感覺起碼值兩倍價錢。」另外像 Moto G Play、Pixel 9a 及入門版 iPhone 17 亦都被評為今年值得入手的平價選擇。

最佳續航：OnePlus 15

今年電池技術大幅進步，而 OnePlus 15 以 7,300mAh 矽碳電池成功奪魁。MKBHD 表示，它在重度使用下仍可支撐達三天，更配合 120W 有線與 50W 無線快充，續航與便利性都達到前所未有的水準。小米 17 Pro Max 亦因 7,500mAh 電量與高速反向無線充而再度上榜。

最佳設計：iPhone Air

今年的設計獎頒給外型極簡、重量極輕的 iPhone Air。MKBHD 形容它是年度最漂亮的手機之一，但亦是最具爭議的型號，原因在於其為極致輕薄把內件集中在上方，犧牲部分電池與相機配置。

最佳摺機：Galaxy Z Fold 7

今年摺機競爭激烈，但 Z Fold 7 因軟件成熟、外螢幕比例改善及整體耐用度提升而獲選為最佳摺機。它未必是最強規格，但卻是最穩定、最能長期使用的摺叠產品。Pixel 10 Pro Fold 與 Z Flip 7 亦是強勁挑戰者。

最大進步獎：iPhone 17

今年 Apple 以 iPhone 17 贏得「Most Improved」，原因是其終於加入 120Hz 螢幕、容量翻倍及升級自拍鏡頭，而售價仍保持吸引，令其成為他心目中大眾最值得買的 iPhone。同場獲提名的 OnePlus 15 與 Z Fold 7 亦在穩定性與功能上有明顯提升。

年度最失望手機：iPhone 16e

最差獎由 iPhone 16e 奪得。MKBHD 認為 Apple 為了定位更低層級，削掉太多功能，例如只有 60Hz、只有單鏡頭、處理器退步、連顏色選擇都只有 1 種，但售價仍不便宜，是今年最不值得買的型號。Nothing Phone 3 則因改動方向與用戶期望偏離而成為遺珠。

年度最佳手機大獎：iPhone 17

最終，MKBHD 再次將年度最佳手機頒給 iPhone 17。他形容這部手機沒有很明顯的亮點，但每個範疇都有 8/10 的穩定表，相機、續航、軟件與支援年期都非常均衡，加上比不少旗艦更合理的定價，最終力壓 Xiaomi 17 Pro Max 成為今年 MVP。

在今年激烈的市場中，Apple 同時奪下「年度手機」與「年度最失望」，可說是極具戲劇性的結果。

