HTC回歸香港！VIVE Eagle AI眼鏡Gemini中文語音操作｜售價＋優惠

HTC VIVE Eagle AI眼鏡香港登場｜沉寂一時的 HTC VIVE 宣佈強勢回歸香港，並帶來了品牌最新產品——HTC VIVE Eagle AI 智能眼鏡。這款主打日常生活與 AI 深度結合的產品，正式在香港舉行發佈會，並宣佈即日起展開預售。HTC VIVE Eagle 不僅擁有輕巧時尚的外型，更中引入了強大的 Google Gemini AI 作為核心引擎，雖然目前語音指令尚未支援廣東話，但其強大的功能與極具競爭力的售價，相信在香港掀起一股智能眼鏡新風潮。



輕盈設計結合蔡司光學

HTC VIVE Eagle 的設計理念是讓科技「自然融入」生活，因此在外觀與佩戴舒適度上下足了苦功。整副眼鏡的重量控制在極致輕盈的 49g 以下，這意味著用家即使全天候佩戴，鼻樑和耳朵也不會感到明顯的負擔，真正做到「無感」佩戴。為了迎合不同用家的面型需求，香港行貨版本將會引入齊全的四款時尚配色，包括黑色、灰色、咖啡色及紅色，並提供 M 碼及 L 碼兩個尺寸選擇。

HTC VIVE Eagle AI眼鏡數個月前在台灣發佈時，已經有不少用家注意。

在光學品質上，VIVE Eagle 全系列採用頂級 ZEISS 蔡司鏡片，提供 UV400 防護。其中抗藍光透明鏡片款更具備抗藍光與抗反光功能，有效減輕數碼疲勞。更令人驚喜的是，HTC 與溥儀眼鏡合作，為用家提供從試戴、專業驗光到度數鏡片訂製的一站式精品服務，解決了近視或散光用戶的配鏡需求。

四款不同顏色框架選擇

Google Gemini AI 引擎加持

作為一款 AI 眼鏡，核心的智能體驗自然是重中之重。VIVE Eagle採用開放式 AI 架構，深度串接 Google Gemini 主流大型語言模型，讓眼鏡化身為最強大的隨身行動秘書。透過「連續對話模式」，用家無需每次重新喚醒，即可與 AI 進行自然流暢的語意溝通。配合 VIVE Connect App 內建的「AI 記憶功能」，系統能記住用家的日常瑣事，例如停車位置或待辦事項，並在需要時主動提供解答。

連續手機後，可為VIVE Eagle作AI不同設定，暫時香港對應Google Gemini AI。

透過內建的 AI 功能，VIVE Eagle 可以實現「即拍即問」的視覺搜尋體驗。當你在旅途中看到不知名的花草、建築物，或者看不懂的外文菜單，只需透過眼鏡拍攝，AI 便能即時識別並提供相關資訊或進行翻譯。不過需要留意一點，目前的香港版本在語音指令方面，暫時只支援普通話及英文。對於習慣使用廣東話的香港用家來說，可能需要稍作等待。官方預計在 2026 年農曆新年後，將會透過軟件更新正式加入廣東話支援（beta版），屆時 VIVE Eagle 的本地化體驗將會更加完整，真正成為「聽得懂」港式生活的智能夥伴。

1200萬像素相機模組，拍攝質素尚算不錯。

強大攝錄功能與開放式音效

為了輕鬆記錄生活，VIVE Eagle 內置了 1200 萬像素的超廣角相機模組。結合 HTC 自研的 VIVE AI 語音助理，用戶只需說出「Hey VIVE 拍照」，無需動手便能以第一人稱視角定格眼前精彩瞬間。在隱私保護方面，HTC 亦考慮周全，鏡框設有拍攝提示 LED 燈，未佩戴或指示燈被遮擋時會自動停用錄影功能，並採用軍規級 AES-256 加密技術保護本地資料用得安心。

可以輕觸右邊鏡架來作音樂播放／停止／音量操作

音效方面，VIVE Eagle 採用開放式耳機設計，搭載大尺寸聲學單體及虛擬重低音技術，提供立體飽滿且具私密性的聆聽體驗。配合指向性麥克風與智慧環境噪音過濾技術，即使在戶外嘈雜環境下進行通話，也能保持清晰收音。

右邊柄上還有拍攝鍵、右邊則是呼喚AI的操作鍵。

持久續航與磁吸快充

作為一款需要長時間佩戴的裝置，續航力是許多用家關心的重點。HTC VIVE Eagle 在這方面表現不俗，內置 235mAh 電支援長達 4.5 小時的連續音樂播放，待機時間更超過 36 小時，足以應付一整天的間歇性使用需求。它更支援磁吸式快速充電功能。如果不幸電量耗盡，只需充電 10 分鐘，即可恢復 50% 的電量。

磁吸式充電，最快10分鐘便充滿50%電量。

VIVE Eagle AI眼鏡發售資訊

HTC VIVE Eagle AI 智能眼鏡的定價為$3,988，12月11日起接受預訂。購買新機的用家，將獲贈價值港幣 $600 的 24 個月「VIVE AI Plus」服務，隨盒更附送專屬眼鏡盒。