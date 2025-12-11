日本地震｜旅客必裝日本觀光局專門設計防災App　教旅客如何自保

日本地震｜近日日本青森縣外海深夜發生規模 7.5 地震，震感覆蓋多區，建築物受損、傷患送院的畫面再次提醒旅客：身處異地時，掌握第一手災害資訊與自救方法，往往比行程安排更為重要。如正在日本，還打算去日本旅遊的話，以下一個 App 一定要準備：



日本觀光局特別為外國旅客推出免費防災 App「Safety tips」。不少在 Threads 與 IG 分享實用資訊的網友都強烈推薦旅客必裝，原因不只是因為它能發送地震速報，更因為它整合的功能，足以讓不諳日語的遊客在突發情況下冷靜判斷、迅速求助，提高整體安全感。

專為外國旅客打造的防災平台 地震速報即時推送

「Safety tips」是官方為旅客而設。只要安裝在手機，無論是 iOS 或 Android，便能即時接收最新的地震速報、海嘯警報、暴雨特報等重要提示。當手機突然發出警示音時，App 會以旅客選定的語言顯示資訊，即使完全不懂日文，也能在第一時間明白警報內容。

這款 App 的介面設計非常直觀，地圖上會顯示不同地區的警戒狀況，配合色塊提示地震強度、風雨等級，讓旅客迅速理解目前所處位置是否安全。尤其是在深夜或交通不便的郊區，即時知道災情方向至關重要，很多遊客因此形容它是「在日本玩的安心符」。

災害時的自保指南 一 App 包辦避難步驟

除了發出警報，「Safety tips」更具備訊息教育性，內建多類災害的避難方法，包括地震劇裂搖晃時應躲避的位置、何時應立即撤離至高處、防止家具倒塌造成二次傷害的注意事項，甚至火山、土石流等罕見災害亦有詳細教學。每一個項目都圖文並茂，旅客無需查閱大量資料，便能迅速理解不同情況下應採取的行動。

特別值得留意的是，App 亦提供海嘯信息的即時更新，若旅客身處沿海地區，App 會清楚標示撤離路線與安全區域，並提示不可逗留在低洼地帶。對於剛抵達日本、對地理環境不熟悉的遊客而言，這類功能無疑相當重要。

旅遊期間最實用的生活資訊亦整合其中

很多人誤以為「Safety tips」只是防災警報工具，但實際操作後會發現它的功能比想像更全面。交通出現大規模延誤時，App 會顯示主要鐵路與航班的最新運作狀況；如果災害造成道路受阻，旅客亦可透過內建的轉乘查詢系統尋找替代路線，減少滯留風險。當遇到需要尋求協助的情況，例如證件遺失或人身安全問題，App 亦列出各國大使館的緊急聯絡方式，無需再花時間上網搜索。

App 更能連結日本主要新聞網站，旅客可直接瀏覽與災害相關的最新報道，從不同來源確認資訊，避免因語言障礙而錯過重要消息。

支援16 種語言

日本觀光局深知外國旅客語言背景多元，因此「Safety tips」支援高達 16 種語言，包括英語、繁體中文、簡體中文、韓語、西班牙語、葡萄牙語、越南語、泰語等。所有警報、操作介面、避難情報都能以旅客熟悉的語言呈現，完全不需擔心誤解提示內容。對香港旅客而言，能以繁體中文接收官方即時地震速報，比起依賴翻譯或等待新聞更新，來得更快速、更準確，也更能在第一時間作出反應。