傳iPhone 18 Pro測試螢幕下Face ID　外觀竟變得似Android機

iPhone 18 Pro傳聞｜Apple 近年的設計明顯走向「小修小改」模式，但最新供應鏈消息卻指向 2026 年將迎來一次真正的大變身。特別是 iPhone 18 Pro 系列，有機會搭載外界期待已久的螢幕下 Face ID 技術，意味著沿用自 iPhone 14 Pro 的 Dynamic Island 可能再度縮小，甚至剔除。



螢幕下 Face ID 正在測試

來自中國供應鏈爆料者「智慧皮卡丘」日前於微博透露，Apple已在內部測試新一代 Under-Display Face ID 技術，並將其列為 iPhone 18 Pro 系列的核心升級項目。據稱，Apple正進行多輪測試，希望在不犧牲面板亮度、顯示細節及結構強度的前提下，將 TrueDepth 系統完全隱藏至螢幕底部。

要做到這點並不容易，因為 Face ID 依賴的紅外線投射與感測，對光線穿透有極高要求，稍有偏差便會影響辨識精準度。一直以來，這正是阻礙Apple進入螢幕下 Face ID 的最大技術瓶頸。

採用微透玻璃拼接結構 讓 Face ID 終於能藏到螢幕下

為解決上述難題，爆料指Apple正測試一種稱為拼接微透玻璃（Micro-lens Composite Glass）的新材料。這種結構把多層微透光玻璃嵌入螢幕面板指定區域，提升局部紅外線透光率，同時保持畫面一致性，即用戶幾乎看不出這部分螢幕與其他區域有任何差別。

若技術成熟，iPhone 18 Pro 有望成為首款真正把 Face ID 徹底隱藏的 iPhone，讓正面視覺更加乾淨。這個方向與近年高端 Android 手機追求全螢幕體驗的趨勢非常接近，因此不少果粉已開始擔心：iPhone 未來的外觀會否變得愈來愈像 Android？

設計方向愈來愈靠攏 Android？外媒早已察覺

iPhone 18 Pro 將成Apple近年最大產品線改革核心

若依照Apple以往節奏，iPhone 18 系列將於 2026 年 9 月亮相。而供應鏈流出的訊息亦指出，Apple正籌備史上最大規模的 iPhone 產品線調整，除了 Pro 系列改用螢幕下 Face ID，還可能推出首款摺疊 iPhone，並把入門型號的定位進一步分層。

2026 年秋季：高端主力

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

全新摺疊式 iPhone（iPhone Fold / iPhone Ultra）



2027 年春季：平價與入門系列

iPhone 18（標準版）

iPhone 18e（低價入門）

iPhone Air 2（視研發進度或延後）



資料來源：weibo