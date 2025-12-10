iPhone Fold於2026攻摺疊屏市場！IDC估奪22%市佔　三星華為危？

據市場調研機構IDC最新報告，受蘋果首款摺疊屏iPhone及三星三摺疊屏手機推動，預計2026年全球摺疊屏市場，將迎來爆發式增長，按年增幅可達30%。



IDC預測2025年全球摺疊屏智能手機出貨量達到2060萬台，按年增長10%，並認為得益於硬件創新與巨頭入局，2026年會成為市場真正的轉折點。

報告指出，2026年全球摺疊屏手機市場份額將呈現清晰的梯隊分佈：

三星憑藉深厚的技術積累與全球渠道優勢，仍將佔據六成的市場份額，保持行業第一。

華為依託中國市場的絕對統治力及鴻蒙生態協同，將拿下17%的全球份額，穩居頭部。

蘋果則憑藉iPhone Fold的強勢入局，直接以22%的份額躋身前三。



對比2025年的表現，三星在全球以89%的份額一家獨大，華為雖然在中國內地市場上半年份額超75%，但全球佔比相對有限。

IDC分析師表示，蘋果的入局將激活龐大的iPhone高端用戶換機需求，預計2026年全球摺疊屏市場整體出貨量按年增幅將超30%，iPhone Fold是驅動這一增長的核心引擎。

iPhone Fold將在2026年9月發布，整機採用類似Galaxy Z Fold系列的翻蓋式設計，雙屏方案。

內屏是7.76吋，解像率是2713×1920，採用無開孔設計，配備一顆屏下前攝；外屏是5.49吋，解像率是2088×1422，採用挖孔屏方案。

該機將採用全新技術，讓屏幕幾乎看不到摺痕，這也是蘋果這幾年在全力攻關的技術。

此外還有鈦金屬機身、耐用的液態金屬鉸鏈、兩顆後置攝像頭，並且將採用Touch ID指紋識別技術，而非目前iPhone所使用的面部識別（Face ID）技術。

延伸閲讀：蘋果摺疊iPhone明年登場？採用A20晶片 側邊Touch ID經典回歸

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】