iPhone 16 連續三季居首 2025 全球手機暢銷榜｜根據 Counterpoint Research 報告，iPhone 16 在 2025年 Q3 以 4% 市佔率蟬聯榜首，主要受惠於印度促銷及日本復甦。iPhone 16 系列包辦前四，展現蘋果在高階市場的統治力；剛上市的 iPhone 17 Pro Max亦迅速躋身第十，反映換機週期及新功能帶動強勁需求。



iPhone 16 連續3季冠絕全球手機暢銷榜

2025年 Q3全球手機暢銷榜 / 2024年 Q3全球手機暢銷榜 比對

三星Galaxy A系列為何能橫掃中階市場榜單?

三星憑藉Galaxy A系列佔據第五至第九位，包括A16 5G等五款，旗艦機則未上榜。熱銷關鍵在於價格優勢及「Awesome Intelligence」AI功能下放；A36及A56提升充電與軟件支援亦是主因。A系列的熱銷關鍵在於其極具競爭力的價格定位，以及三星將人工智能功能下放至中階機型的策略，大幅提升了中階手機的吸引力。

中階手機市場格局有何改變?

今次榜單最大的看點，莫過於三星與蘋果各佔五個席位，但市場定位截然不同。蘋果主攻批發價600美元以上的高階市場，而三星則專注於中階及平價市場。首次有5G智能手機佔據榜單前五位，標誌着5G技術已成為全球消費者的主要選擇。

旗艦機型缺席榜單反映甚麼市場趨勢?

三星旗艦機型Galaxy S25系列今次全面缺席十大榜單，這個現象值得深思。在今年第一及第二季度，Galaxy S25 Ultra曾躋身暢銷榜單，但第三季度卻銷聲匿跡。業界分析認為，這可能與消費者等待即將推出的Galaxy S26系列有關，導致旗艦機型出現季節性銷售疲弱。