日本冬季自駕攻略｜保命必讀！從租車到破解黑冰陷阱駕駛生存指南

日本冬季自駕攻略｜冬日的日本，銀裝素裹，景色絕美。從北海道的粉雪天堂到北陸的溫泉秘境，自駕遊無疑是探索這些絕景的最佳方式。然而，對於習慣在香港乾燥柏油路駕駛的我們來說，雪地駕駛是一項極具挑戰性的「極限運動」。抓地力驟降、視野模糊、路況難測，任何一個微小的操作失誤都可能釀成意外。



記者整理了一份詳盡的「雪地自駕生存指南」。在大家興奮地踩下油門前，請務必細讀以下關鍵事項，確保旅程平安。

日本冬季自駕攻略

1. 租車配置：工欲善其事，必先利其器

雪地駕駛的安全，從預訂租車的那一刻就已經開始。切勿為了節省預算而忽略必要的硬件配置。

指定「雪胎」是最基本的配備。在北海道及東北地區，冬季租車通常已包含雪胎，但在關東（如東京出發前往河口湖）或關西地區，雪胎往往是「選配」。預訂時必須明確勾選。雪胎利用特殊的橡膠配方及深紋設計，在低溫下仍能保持柔軟以抓住地面。如在租車時沒有選擇，可個別email去查詢。

如果安裝了雪軚，可留意軚上會有雪山的logo

記者提醒即使有了雪胎，也絕非無敵，它只能提供比普通輪胎稍好的抓地力，切勿因此掉以輕心。

另外，最好指定「4WD」， 在雪地，FF（前驅）或FR（後驅）車輛極易打滑或陷入雪堆。4WD系統能將動力分配至四個車輪，大幅提升起步和爬坡的穩定性。但有一點令不少人誤解——「4WD只能幫你起步和加速，不能幫你煞車！」 煞車距離主要取決於輪胎與地面的摩擦力，4WD車輛在煞車時與普通車輛無異，切勿仗著是四驅車就開快車。

日本冬季自駕攻略

全額保險（NOC）不可少， 雪地事故率極高，輕則路邊擦撞，重則滑出路面。務必購買最高級別的保險（免責補償制度 + NOC營業損失賠償），以此買個安心。

2. 認識隱形殺手：「黑冰」

「黑雪」在駕駛語境中通常指代兩種情況：一是被車輛反覆碾壓、混雜泥沙變髒的雪，二是路面上那層看不見的薄冰——「黑冰」，這才是真正的馬路殺手。

日本冬季自駕時小心地面黑雪／冰

什麼是黑冰？ 當氣溫在零度徘徊，路面的積雪融化後又在夜間結冰，形成一層極薄的透明冰層。由於透出柏油路的黑色，視覺上看起來像只是「濕了的路面」，駕駛者往往在毫無防備下駛過，導致車輛瞬間失控打轉。

高危地點包括：

橋樑與高架橋： 上下懸空，散熱快，極易結冰。

隧道出入口： 溫差大，地面容易濕滑結冰。

十字路口： 車輛頻繁煞車和起步，摩擦熱讓雪融化又結冰，形成如鏡面般的滑溜路面。

樹蔭及建築物陰影處： 陽光照射不到，全天處於結冰狀態。

如大家看到路面「反光」或「濕潤」時，請假設它就是黑冰。絕對不要急煞車，應鬆開油門，雙手緊握方向盤，讓車輛依靠慣性滑過危險區域。

3. 雪地駕駛的黃金法則：「急」字是大忌

在乾燥路面，我們習慣的駕駛方式在雪地完全不適用。雪地駕駛的核心心法只有一個字：「柔」。

嚴禁「急」操作： 急起步、急煞車、急轉彎（急太極）是雪地駕駛的三大禁忌。輪胎一旦失去抓地力，車輛就會像冰球一樣滑出去。所有動作都必須「慢半拍」且線性地進行。

加大安全距離： 雪地的煞車距離是乾燥路面的3倍以上。請務必與前車保持比平時多兩倍以上的距離。這不僅為了防追撞，更是為了防止前車捲起的雪煙遮擋視線。

善用引擎煞車： 在下坡或需要減速時，優先使用低波（L波或S波，部分車型為B波）利用引擎轉速來減速，減少踩腳煞車的頻率，避免輪胎鎖死打滑。

4. 視線與路標：在白茫茫中找路

當大雪紛飛或發生「白矇天」時，天地一色，根本分不清哪裡是路、哪裡是田野。

尋找「箭頭路標」： 在日本豪雪地帶（如北海道），道路上方會懸掛指向地面的紅白色箭頭。這些箭頭標示著道路的邊緣線。當地面標線被雪覆蓋時，請務必沿著箭頭下方行駛，否則很容易駛入路旁的水溝或雪堆。

全天開啟大燈： 即使是白天，也請開啟大燈或霧燈。這不是為了照明，而是為了讓對向來車和後車看見你的存在。

總結：敬畏自然 量力而為

最後，記者想給予一個衷心的建議：不要過度依賴Google Maps等導航的時間預估。雪地行車，時速往往只有30-40km／h，行程時間請預留平日的1.5倍至2倍。如果遇到暴風雪視線降至零，請果斷尋找最近的「道の駅」（休息站）或便利店停車暫避，切勿強行趕路。沒有什麼景點值得用生命去冒險。做好萬全準備，保持敬畏之心，您才能真正享受在日本雪國自駕的無窮樂趣。