名古屋自駕遊行程終極指南2025｜8大景點連停車場Mapcode全攻略

名古屋自駕遊終極指南2025｜名古屋市中心固然繁華，但其真正的魅力，往往隱藏在需以車輪探索的近郊地區。對於追求行程彈性、渴望深度體驗的旅客而言，「自駕遊」無疑是解鎖名古屋周邊風光的最佳鑰匙。摒棄市中心的繁雜，駕車一小時內，您將發現截然不同的歷史古城、主題樂園與工藝小鎮。本文以車版記者視角，為您精選8個交通便利、停車無憂的名古屋近郊自駕遊目的地，助您擺脫公共交通的束縛，發掘中部地區的隱藏瑰寶。



1. 犬山城 - 國寶天守與木曾川絕景

犬山城不僅是愛知縣的驕傲，更是日本現存最古老的木造天守（指定為國寶）。這座小而精悍的城堡矗立於木曾川畔的山丘上，登頂天守閣，可360度無死角俯瞰壯麗的木曾川（素有「日本萊茵河」之稱）及濃尾平原，景色絕美。城下的「犬山城下町」保留了濃厚的江戶風情，是品嚐地道小吃和租借和服漫步的絕佳地點。

從名古屋市中心駕車前往犬山約需40至50分鐘。自駕的最大優勢在於，您可以輕鬆串聯附近的「博物館明治村」或「小世界主題樂園」，這些大型園區若依賴公共交通將極為耗時，駕車則能高效完成犬山深度一日遊。

犬山城行程及附近景點

停車場資訊： 犬山城周邊設有「犬山城第1停車場」等多個大型收FEI停車場，車位供應充足。



Mapcode： 50 206 583*50 (犬山城第1停車場)



2. 常滑市 - 招財貓的故鄉與陶瓷散步道

位於名古屋南部、鄰近中部國際機場的常滑市，是日本六大古窯之一「常滑燒」的發源地。這裡的「陶瓷器散步道」（やきもの散歩道）極具特色，沿途遍布古老的窯廠、磚造煙囪，以及利用陶瓷廢料堆砌的「土管坂」，每一步都是風景。當然，不能錯過守護著城市的巨大招財貓「とこにゃん」和「招財貓大道」。近年，大型購物中心「AEON Mall常滑」亦成為駕車人士的熱門補給站。

常滑市的景點較為分散，自駕是遊覽的最佳方式。從名古屋出發約40分鐘車程，便可輕鬆串連陶瓷器散步道、INAX Live Museum（伊奈生活博物館）以及機場旁的商場。

停車場資訊： 陶瓷器散步道起點的「陶磁器会館」設有收費停車場，周邊亦有其他私營停車場。



Mapcode： 38 318 433*55 (常滑市陶磁器会館)



3. 名花之里 - 四季花卉與夢幻燈海

隸屬於長島度假村（Nagashima Resort）的「名花之里」，是日本國內最大型的花卉主題公園之一。這裡四季皆有看點，春季的鬱金香、初夏的繡球花與花菖蒲，秋季的大麗菊，美不勝收。而其真正的重頭戲，是每年秋季至翌年春季舉辦的全國最大型冬季燈光匯演（Winter Illumination），其中的「光之隧道」和主題燈光秀，場面極度震撼，是情侶和家庭客的必訪之地。

從名古屋駕車約30至40分鐘即可直達。雖然有巴士可達，但自駕的便利性無可比擬，尤其是在觀賞完夜間燈飾後，無需在寒風中排隊等候擠擁的接駁巴士，可直接駕車返回酒店。

停車場資訊： 設有極為廣闊的專用免費停車場，可容納數千部車輛。



Mapcode： 38 420 838*41



4. 博物館明治村 - 穿越時光的建築博覽

若您對日本近代史或建築著迷，「明治村」絕對是您的不二之選。這個位於犬山市郊的露天博物館，佔地廣闊（約100萬平方米），將超過60座從日本各地遷移過來的明治時期（1868-1912）珍貴建築物進行復原。當中包括舊帝國酒店的玄關、教堂、學校和夏目漱石的故居。

這裡的公共交通極為不便，從名古屋市中心駕車前往約需50至60分鐘，是典型的自駕遊景點。駕車可直達園區停車場，並有充裕時間細味這座龐大的「活體」建築博物館。

停車場資訊： 設有「正門停車場」及「北口停車場」，均為大型收費停車場。



Mapcode： 50 297 301*14 (明治村正門停車場)



5. 刈谷高速公路綠洲 - 不只是休息站的駕駛樂園

絕對要推薦這個極具特色的「超級休息站」。刈谷高速公路綠洲（亦稱刈谷PA）連續多年被評為日本最受歡迎的高速公路休息站之一，它早已超越了休息站的定義，成為一個綜合型休閒設施。這裡不僅有摩天輪、天然溫泉「かきつばた」、大型兒童遊樂區，更有售賣新鮮蔬果的「產地直送市場」。最為人津津樂道的是其「豪華洗手間」，裝潢媲美五星級酒店。

從名古屋市中心出發約30至40分鐘。駕駛人士可特意將其規劃為行程中途點，在此用餐、購物、泡湯，體驗日本獨特的公路文化。

停車場資訊： 設有大型免費停車場（分為高速公路用及一般道路用）。



Mapcode： 38 565 687*10



6. 岐阜城及岐阜公園 - 織田信長的天下布武起點

稍微駛離愛知縣，約45至60分鐘車程即可抵達鄰近的岐阜市。岐阜城是戰國梟雄織田信長攻取並改名，作為其「天下布武」起點的歷史名城。城堡高踞於金華山頂，需乘坐纜車登山。登頂後，天守閣的視野極為開闊，可遠眺長良川及名古屋市區。山腳下的岐阜公園則是市民休憩的場所，內有織田信長居館跡和三重塔。

相比起從名古屋乘坐JR再轉乘巴士，自駕前往的路線更為直接，時間掌握更自由。將車停泊在公園停車場後，便可輕鬆展開半天的登城懷古之旅。

停車場資訊： 岐阜公園周邊設有多個市營收費停車場（如堤外停車場）。



Mapcode： 73 149 201*44 (岐阜公園堤外停車場)



7. 岡崎城及岡崎公園 - 德川家康誕生地

若對戰國歷史有濃厚興趣，絕對不能錯過德川家康的誕生地——岡崎。岡崎城位於岡崎公園內，雖然天守閣為戰後復建，但公園內的「三河武士之館 家康館」詳細介紹了德川家康的生平及其家臣的歷史，極具參觀價值。此外，岡崎是「八丁味噌」的故鄉，駕車可順道參觀著名的味噌工廠（如Maruya或Kakuq），了解傳統釀造工藝並購入手信。

從名古屋市中心駕車前往約45至60分鐘。自駕的便利性體現於可以輕鬆整合岡崎城、味噌工廠以及周邊的「東公園」（設有免費動物園）等景點，行程安排更豐富。

停車場資訊： 岡崎公園設有收費的「公園駐車場」，周邊亦有其他停車設施。



Mapcode： 38 653 709*50 (岡崎公園停車場)



8. 瀨戶市 - 千年窯都「瀨戶燒」探秘

與常滑市齊名，瀨戶市同為日本六大古窯之一，以「瀨戶燒」（Seto-yaki）聞名於世。相較於常滑的庶民活力，瀨戶市更具深厚的歷史底蘊和藝術氣息。駕駛人士可直達「瀨戶藏博物館」，這座建築本身模仿舊時的窯廠，館內重現了昔日的瀨戶火車站和陶瓷工房，是了解瀨戶燒歷史的最佳起點。隨後可漫步於「窯垣小徑」，感受古窯的靜謐氛圍，或參觀「招財貓博物館」（需預約）。

從名古屋出發約40至50分鐘車程。瀨戶市的景點相對集中，但駕車前來仍是最佳選擇，無需遷就班次疏落的愛知環狀鐵道，更可在歸途隨意發掘沿路的特色窯廠。

停車場資訊： 「瀨戶藏博物館」設有附屬的「宮川駐車場」（收費），周邊亦有其他停車場。



Mapcode： 10 749 840*03 (宮川停車場)

